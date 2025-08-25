Конец большой многомиллионной афере Лукашенко 2 25.08.2025, 8:04

Из-за прихоти диктатора восемь лет тянули деньги из карманов белорусов.

Белорусско-китайское СП «БелДжи» до конца 2025 года выведет на рынок Беларуси две новые модели — гибридный кроссовер Belgee X80 и бюджетный электромобиль Geely e22H, сообщил в интервью БелТА гендиректор СП Геннадий Свидерский.

— Эта вроде бы позитивная новость означает конец большой государственной многомиллионной афере. Заканчивается восьмилетний (а может быть и подольше) цикл производства непосредственно беларуского электромобиля, — отметил блогер Александр Кнырович на своем канале.

Аналитик обращает внимание, что заявленный автомобиль является полностью китайским автомобилем.

— Да, большая китайская корпорация, насколько я понимаю, это та же самая «Джили», немножко адаптировал ее под белорусские условия, но это целиком их разработка. И на заводе в Жодино будет происходить исключительно сборка этого автомобиля и не более того, — отмечает Кнырович.

Кроме того, я продолжаю утверждать, что никакого белорусского автомобиля до сих пор нет, что до сих пор «БелДжи» берет китайский двигатель, клеит на него белорусскую наклеечку, мол, «сделано в Беларуси», и за счет этого утверждает, что локализация у него более 50%. На самом деле там около 70%, и до сих пор это все еще китайский автомобиль.

Аналитик предлагает вспомнить, как развивалась ситуация с белорусскими электромобилями.

— Лежал я, значит, на нарах в конце 2017 года в СИЗО и чуть с этих нар не упал, когда увидел по телевизору, как глава Национальной академии наук товарищ Гусаков представляет Лукашенко якобы белорусский электромобиль: какую-то переделанную «Джили», со всунутой туда батареей. И все государственные СМИ разнесли, что практически вот в следующем году уже будет сделано и будет ездить по дорогам Беларуси более 2 000 белорусских электромобилей, — напоминает Кнырович.

На следующий день я открыл «Советскую Беларусь», которую выписывали в камере, и прочитал, что этот электромобиль ездит со скоростью, по-моему, там километров 108/ч и может проехать на одной зарядке 70 км. Я тогда очень удивился, что этого товарища Гусакова прямо там не схватили за руки, не надели ему наручники и не поселили со мной рядом.

Потому что с такими показателями электромобили выпускали где-то в начале семидесятых годов. То есть Гусаков под видом собственной инновационной продукции предложил Лукашенко продукт как минимум сорокапятилетней давности.

Естественно, никакого электромобиля тогда не случилось. Потому что компания «Джили» оказалась против, чтобы брали их автомобиль и пилили, вставляя туда электродвигатель.

— В общем, на пару лет эта ситуация притихла. Но где-то году в 2021-22 году снова поднялся этот вопрос и снова начали Лукашенко обещать, что вот мы и батарею сделаем, как у Маска, и электромобиль у нас скоро будет. И снова это все было разнесено по всем газетам, наверное, и Азаренок расказывал. Подскажи, Григорий, ездишь ты на белорусском электромобиле или пока не очень?

Время шло. И вот только в 2025 году начали говорить о том, что освоено производство всех необходимых деталей.

— Вот у нас есть первая аккумуляторная компания, которая сделала нам аккумулятор, есть какой-то завод, который сделал инжектор, есть целый «Могилевлифтмаш, который сделал электродвигатель. Но вот незадачка: если мы все это собираем в кучку, то оно как бы едет, но подло стоит тысяч 35-40 долларов.

Лукашенко-то хотел бюджетный электромобиль, чтобы простой белорус мог купить, а у них получается, ну, если не Porsche, так Volvo точно.

— И вот пришли мы к сегодняшнему дню, когда фактически завод «БелДжи» расписался в том, что никакого беларуского электромобиля не будет никогда. Будет китайский, где есть большая китайская корпорация с оборотом в миллиарды долларов, которые тратит сотни миллионов на новые разработки и делает все то, что мы должны были сделать за миллион, — поясняет Александр Кнырович.

Он указывает, что мировой рынок электромобилей сегодня — это примерно 15 млн штук в год, то есть плюс-минус 15% вообще мирового рынка.

— И, естественно, на нем играют компании, которые могут себе позволить миллиардные вложения в инновации. А тут приходим мы со своими копейками и говорим: «Сейчас мы вам голов назабиваем». Естественно, так не бывает. Ну, не может человек у себя в маленькой мастерской выпилить вручную телефон, чтобы он был конкурентный по отношению к Айфону или Самсунгу. Так не бывает.

Что это означает? Это означает, что те люди, которые в семнадцатом году влили в уши Лукашенко о том, что они могут создать конкурентоспособный белорусский электромобиль, мошенники. Они заранее знали, что этого не будет никогда.

И 8 лет они тянули деньги из государственного бюджета на заведомо провальный проект. Сколько они оттуда вытянули, я не знаю. Но я убежден, что эта цифра измеряется в миллионах долларах. И все было покрыто из бюджета, то есть из наших собственных карманов, — поясняет Кнырович.

