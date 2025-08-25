«Луч» выпустил будильник «только для взрослых»6
Минский часовой завод «Луч» выпустил оригинальный будильник. На нем нет цифр, вместо них изображены 12 поз из «Камасутры». Устройство продается онлайн, а также в розничных сетях.
Завод не анонсировал новинку в своих соцсетях. Изданию «Точка» на предприятии пояснили, что изначально стилизованные часы продавались через маркетплейсы, но после положительных откликов их запустили и в розничные сети. Производитель отметил, что продукция пользуется стойким спросом.
Цена тоже с намеком — на сайте производителя указано, что устройство стоит 69 рублей.