Вице-президент США: Трампу нужно еще шесть месяцев, чтобы убедить Путина остановить войну 11 25.08.2025, 8:38

1,160

Джей Ди Вэнс

Глава Белого дома занимается «энергичной дипломатией».

На завершение войны в Украине может потребоваться еще полгода, но Россия уже пошла на «значительные уступки», заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. «Каким бы ни был результат — закончится ли война через 3 месяца или через 6 месяцев, надеюсь, не больше — мы должны гордиться тем, что у нас есть президент, который пытается остановить убийства», — сказал Вэнс в интервью телеканалу NBC.

По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп занимается «энергичной дипломатией» и уже добился большего, чем его предшественник Джо Байден за несколько лет, но переговорный процесс идет непросто. «Иногда нам кажется, что мы достигли значительного прогресса в переговорах с россиянами, а иногда, как сказал президент, он очень разочарован россиянами», — пояснил Вэнс.

Среди «значительных уступок» со стороны России вице-президент США назвал то, что Москва якобы больше не стремится установить в Киеве марионеточный режим и согласна на определенные гарантии безопасности для Украины. «Они действительно были готовы проявить гибкость в отношении некоторых из своих основных требований, которые раньше считали обязательными для прекращения войны. <…> Я не говорю, что они согласились во всем. Но то, на что они согласились, — это признание того, что Украина сохранит территориальную целостность после войны», — подчеркнул Вэнс. Он пообещал, что США продолжат добиваться мира, а если переговоры зайдут в тупик, Вашингтон применит «рычаги воздействия», в том числе введет пошлины для торговых партнеров России. «Мы будем продолжать делать то, что должны, чтобы довести это дело до конца», — заверил Вэнс.

Ранее Трамп заявил, что через две недели примет «очень важное решение», если остановить войну в Украине не удастся. По его словам, он может ввести «массивные санкции, массивные тарифы, и то и другое — или ничего». Он уточнил, что оценит, по чьей вине нет прогресса в достижении мира, а также готовность сторон вести диалог друг с другом. «Я сказал им (президентам РФ и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. — ред.) провести встречу. Через две недели буду знать, что делать», — сказал Трамп.

После этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Путин готов встретиться с Зеленским, но пока повестка для двусторонних переговоров «совсем не готова».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com