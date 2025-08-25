«Эта ситуация может закончиться взлетом черных лебедей для Путина» 25.08.2025, 8:57

1,466

В России назревают не только бензиновые бунты.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко предрек конец российской экономики и намекнул, что могут произойти события, которые многих удивят.

«Если посмотреть на НПЗ, которые мы побили, то фактически мы до 40% на сегодняшний день минимум их нефтепереработки на сегодняшний день остановили. С июля у них запрещен экспорт бензина, они вводят еще и ограничения, а теперь он просто исчез. Самое интересное, что мы должны понимать: его негде взять. Это страна-бензоколонка. Она выкачала все, что у нее было и теперь нужно как-то закачать. Это отличная ситуация, которая может закончиться взлетом черных лебедей тех самых и каким-то бензиновым бунтом. Это может всех нас удивить, но такое возможно», - сообщил Петр Андрющенко.

Об этом Петр Андрющенко рассказал в эфире «24 канала» на YouTube.

Руководитель Центра изучения оккупации подсказал, как помочь россиянам «самоуничтожиться»: «Вот что мы должны делать со всеми нашими органами ипсошными, которые есть, вместе с журналистами, говорить россиянам, что надо бунтовать, что это 1985 год, когда исчезла водка в свое время (ее запретил Горбачев и распался Советский Союз) и теперь то же самое происходит с бензином, что с бензином что-то не то, что Развалится Россия и нужно выходить и требовать от правительства решений, потому что дальше посыплется экономика и пусть они бунтуют».

«Если сделать немного серьезнее вид и посмотреть до чего это приведет. Это же не просто очереди на заправочных станциях, битвы за бензин, ссоры, скандалы и деньги. Это экономика. Как не крути, на бензине завязано все и, если нечем возить, нечем доезжать до работы, то все как-то останавливается. Кстати, у них там и газ начал исчезать на заправках, то есть ситуация отличная и мы доходим до того самого кризиса, в который свидетели того, что Россия может воевать вечно, не верят», - подчеркнул Петр Андрющенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com