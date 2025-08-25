Что будет с долларом и евро в Беларуси в последнюю неделю лета? 25.08.2025, 9:06

Опубликован прогноз по валютам.

После относительно небольшой волатильности, обменный курс белорусского рубля к доллару США к окончанию прошлой недели показал минимальный рост. Каких курсов валют ждать в последнюю неделю лета, рассказал Myfin.by финансовый аналитик Михаил Грачев в традиционном прогнозе.

Итоги недели на валютном рынке

В целом, по итогам торгов валютной секции БВФБ курс доллара за прошлую неделю вырос на +0,12%, с начала года сохраняется падение курса на -14,24%. Курс закрытия торгов в пятницу, 22 августа, составил USD/BYN 2,979. Объем торгов за неделю сложился немного выше среднего значения на уровне 68,423 млн долларов США.

В это же время, вопреки ожиданиям, курс российского рубля на белорусском валютном рынке просел на -0,49% до RUB/BYN 3,6938 за 100 российских рублей. По году сохраняется рост курса рубля на белорусском рынке на +10,30%. Объем торгов рублем на прошлой неделе около средних значений с 13 361,740 млн рублей.

В целом колебания валютного курса белорусского рубля остается в узком диапазоне, что свидетельствует о сбалансированности белорусского финансового рынка. Основным фактором влияния на него продолжает быть изменение курса российского рубля на российском валютном рынке. Там же, российский рубль под влиянием монетарной политики Банка России, баланса спроса и предложения на финансовом рынке России и геополитических факторов.

События, которые повлияли на курсы валют

Ключевая ставка ЦБРФ остается вблизи максимумов и даже при условии снижения параметра на сентябрьском заседании, мало повлияет на снижение спроса на рублевую ликвидность.

Импорт пытается робко расти в преддверии роста осенне-зимнего потребительского спроса.

На геополитическом фронте без перемен в ожидании прорывных решений. Стороны демонстрируют желание, но оно у всех разное и консенсус пока не сформирован. По мере реализации политических проблем в фактические решения, ситуация на финансовом рынке может кардинально поменяться. Но это в некой перспективе: когда, где и как — под вопросом.

Кроме того, как это нередко бывает, в формирование курса вмешались тренды мирового финансового рынка, которые проявили себя практически к окончанию прошлой торговой недели в пятницу вечером. Речь сейчас о годовом банковском симпозиуме в Джексон-Хоулле (Вайоминг, США). Этот саммит проводится один раз в год в течение двух-трех дней и выступления на нем первых лиц мировой финансовой системы считаются определяющими банковскую политику.

В этот раз финансовый рынок привел в волнение председатель ФРС Джером Пауэлл. В своей речи он допустил начало понижения процентной ставки ФРС уже на ближайшем заседании FOMC 17 сентября. Реакция рынка не заставила себя ждать и основные индексы США в пятницу вышли на месячные максимумы. Доходность 10-летних трежерис обвалилась до 4,258%, курс основной валютной пары взлетела на 170 пунктов до EUR/SUD 1,1741.Но, повторимся — это было у же после 17.00 (по минскому времени) в пятницу, 22 августа.

Прогноз на неделю

Не исключено, что ближайшие два-три дня рынок продолжит отрабатывать эти мировые новости и на белорусском валютном рынке доллар также окажется под давлением. Или это может привести к росту курса евро, которое незаслуженно остается в тени «старшего брата». Кроме этого, на российском рынке набирает тренд налоговая неделя, пик которой приходится на четверг 28 августа. Но мере реализации этих факторов поддержки рубля обменный курс доллара вновь вернется к росту.

Таким образом, в начале недели доллар может немного подешеветь, чтобы в конце недели вновь вернутся к росту: такие валютные качели.

