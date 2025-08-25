закрыть
25 августа 2025, понедельник, 9:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия словила в челюсть мощнейший апперкот

  • Александр Невзоров
  • 25.08.2025, 9:09
Россия словила в челюсть мощнейший апперкот
Александр Невзоров

Джей Ди Вэнс нанес удар спокойно, внятно и красиво.

Россия раскисла от иллюзий о своей победе на дипломатическом ринге и вынула капу. Вероятно, она хотела пошире улыбнуться зрителям.

Но именно в эту, приятную для нее минуту, РФ словила в челюсть мощнейший апперкот.

Сейчас она плюется зубами, вытряхивает кровь из ушей и пытается понять «как ее зовут».

Дело в том, что вице-президент США Джей Ди Вэнс вдруг решил ознакомить мир с Штатовским пониманием безумной войны.

Спокойненько, внятно, красиво Ди Вэнс, который так долго и так убедительно притворялся «плохим парнем», очарованным Кремлем - настучал России по роже:

«В конечном итоге украинцы сами определят, где проводить территориальные границы в их собственной стране», — Вэнс.

«Россия не хочет прекращения огня. Мы не контролируем действия РФ, если бы мы контролировали, война закончилась бы семь месяцев назад», — Вэнс.

«Русские признали, что не смогут установить в Украине марионеточный режим, что было главным требованием в самом начале войны», — Вэнс.

Александр Невзоров, «Телеграм»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев
Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко