Россия словила в челюсть мощнейший апперкот
- Александр Невзоров
- 25.08.2025, 9:09
Джей Ди Вэнс нанес удар спокойно, внятно и красиво.
Россия раскисла от иллюзий о своей победе на дипломатическом ринге и вынула капу. Вероятно, она хотела пошире улыбнуться зрителям.
Но именно в эту, приятную для нее минуту, РФ словила в челюсть мощнейший апперкот.
Сейчас она плюется зубами, вытряхивает кровь из ушей и пытается понять «как ее зовут».
Дело в том, что вице-президент США Джей Ди Вэнс вдруг решил ознакомить мир с Штатовским пониманием безумной войны.
Спокойненько, внятно, красиво Ди Вэнс, который так долго и так убедительно притворялся «плохим парнем», очарованным Кремлем - настучал России по роже:
«В конечном итоге украинцы сами определят, где проводить территориальные границы в их собственной стране», — Вэнс.
«Россия не хочет прекращения огня. Мы не контролируем действия РФ, если бы мы контролировали, война закончилась бы семь месяцев назад», — Вэнс.
«Русские признали, что не смогут установить в Украине марионеточный режим, что было главным требованием в самом начале войны», — Вэнс.
Александр Невзоров, «Телеграм»