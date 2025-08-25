Россия словила в челюсть мощнейший апперкот Александр Невзоров

25.08.2025, 9:09

Александр Невзоров

Джей Ди Вэнс нанес удар спокойно, внятно и красиво.

Россия раскисла от иллюзий о своей победе на дипломатическом ринге и вынула капу. Вероятно, она хотела пошире улыбнуться зрителям.

Но именно в эту, приятную для нее минуту, РФ словила в челюсть мощнейший апперкот.

Сейчас она плюется зубами, вытряхивает кровь из ушей и пытается понять «как ее зовут».

Дело в том, что вице-президент США Джей Ди Вэнс вдруг решил ознакомить мир с Штатовским пониманием безумной войны.

Спокойненько, внятно, красиво Ди Вэнс, который так долго и так убедительно притворялся «плохим парнем», очарованным Кремлем - настучал России по роже:

«В конечном итоге украинцы сами определят, где проводить территориальные границы в их собственной стране», — Вэнс.

«Россия не хочет прекращения огня. Мы не контролируем действия РФ, если бы мы контролировали, война закончилась бы семь месяцев назад», — Вэнс.

«Русские признали, что не смогут установить в Украине марионеточный режим, что было главным требованием в самом начале войны», — Вэнс.

Александр Невзоров, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com