СМИ: Украина смогла сохранить одну стратегическую ядерную ракету

Ее доставили в страну в 1996 году ночью.

Украина после распада СССР получила огромный арсенал ядерного оружия, однако далеко не все факты об этом известны широкой общественности. Один из них связан с баллистической ракетой стратегического назначения, которая до сих пор хранится на территории нашего государства в городе Днепр. Об этом говорится в видео проекта «Pressing».

«Главред» выяснил, куда дели ядерные ракеты Украины.

Что такое стратегическая ядерная ракета

Баллистические ракеты во времена холодной войны были главным инструментом ядерного сдерживания. Речь идет о ракете МР УР-100, которая имела сложную конструкцию из трех частей, где наиболее технологичным считался второй блок.

«Огромное количество разнообразных механизмов. Второй блок наиболее технологичный. А вот это у нас пустой блок. Почему пустой? Потому что именно вот здесь и должен был находиться ядерный заряд», - указывает автор проекта «Pressing» Сергей Пейчев.

Ракеты этого типа изготавливались в 1975-1979 годах и использовались до 1983 года. Они были рассчитаны на доставку ядерного заряда массой до 2,5 тонн на расстояние до 11 тысяч километров.

«Одна такая головная часть, она включала в себя где-то около 10 Хиросим и Нагасак. Одна. Поэтому это, чтобы люди знали, какую беду можно принести использование ядерного оружия», - рассказал генеральный директор Национального центра аэрокосмического образования (1996-2016) Виктор Хуторный.

Где в Украине осталась ядерная ракета

По словам Хуторного, в 1996 году одну из ракет доставили в Украину ночью. Согласно международным договоренностям, она подлежала уничтожению, но произошло иначе.

«В 1996 году, когда нам ее передали, мы ее привезли ночью. Эта ракета подлежала, согласно СВ-2, уничтожению. Американцы согласно договоренности не досчитались одной ракеты. Ну потом через спутник они ее нашли. И была выдана на МИД Украины нота протеста. И в 1997 году приехала большая делегация. Куда же делась эта ракета? Мы их провели, рассказали, что она находится как музейный экспонат. Они нам поверили, все хорошо», - пояснил генеральный директор Национального центра аэрокосмического образования в Днепре.

Таким образом, ракету официально объявили музейным экспонатом, и это решение позволило снять международное напряжение.

Как США отслеживают ядерное оружие

Несмотря на то, что ракета осталась в Украине, за ней ведется постоянное наблюдение из космоса.

«Сейчас каждый виток, американский спутник, который российский, делается снимок. Я подписался, что эти ракеты я перемещать не буду. Ни направо, ни налево, ни на 30 сантиметров, ни на 50», - подчеркнул Хуторной.

Он также подтвердил, что Соединенные Штаты до сих пор отслеживают объект.

«Да, они видят, что она там и стоит. Может сейчас она летит, им видят мы, что мы ведем. Потому что обо мне знают, о вас нет, но, если нужно, они узнают», - отметил Виктор Хуторной.

Почему ракета больше не представляет угрозы

Чтобы окончательно снять любые сомнения у партнеров, было найдено компромиссное решение - корпус ракеты намеренно повредили.

«Сделали небольшое отверстие в этой ракете. Нам его показали, о нем на самом деле очень мало кто знает. Оно незаметно. Вот, посмотрите сверлом. Сделали вот такую дырочку в корпусе ракеты. Она очень меленькая, но это уже брак. И с ним эта ракета точно никуда не полетит», - рассказал автор проекта «Pressing» Сергей Пейчев.

