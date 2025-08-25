закрыть
Министр финансов Германии внезапно прибыл в Киев

  • 25.08.2025, 9:54
  • 2,248
Министр финансов Германии внезапно прибыл в Киев
Фото: x.com/BMF_Bund

Сделано первое заявление об иллюзиях Путина.

Сегодня, 25 августа, в Киев с необъявленным визитом прибыл министр финансов Германии Ларс Клингбайль. В соцсети публикуют его фото на Центральном железнодорожном вокзале.

Как пишет Reuters, в первом своем заявлении после прибытия Клингбайль подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Германии не ослабевает, и российскому лидеру Владимиру Путину следует об этом помнить.

«Путин не должен питать иллюзий по поводу того, что поддержка Украины со стороны Германии может пошатнуться. Напротив, мы остаёмся вторым по величине сторонником Украины в мире и крупнейшим в Европе», — заявил Клингбайль.

При этом он заверил, что Украина может и дальше полагаться на Германию.

«Поэтому необходимо прекращение огня. Для обеспечения прочного мира на Украине также необходимы надежные гарантии безопасности. Мы тесно координируем свои действия на международном уровне в этом вопросе. Германия выполнит свои обязательства», - заверил Клингбайль.

При этом он подчеркнул, что «Россия должна наконец продемонстрировать серьезную заинтересованность в справедливом мире».

Он также добавил, что уже обсуждаются «перспективы восстановления и перспективы вступления Украины в ЕС».

