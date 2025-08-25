Nissan презентовал доступное авто с богатым оснащением всего за $11 тысяч

Nissan презентовал доступное авто с богатым оснащением всего за $11 тысяч1
В Японии дебютировал новый Nissan Roox 2026. Компактный городской автомобиль является одной из самых дешевых моделей бренда.
Новый Nissan Roox четвертого поколения поступает в продажу на японском рынке по цене всего от 1,6 млн иен ($10 900). Подробности авто раскрыли на официальном сайте Nissan.
Миниатюрный Nissan Roox относится к сегменту кей-каров — субкомпактных городских авто. Микровэн достигает всего 3,4 м в длину.
Nissan Roox 2025 отличается рубленым дизайном с коротким высоким капотом и вертикальными задними стойками крыши. У него оригинальный дизайн передней части и сдвижные задние двери.
В салоне на передней панели установили два дисплея, а часть кнопок сделали сенсорными. Мультимедийную систему дополнили сервисами Google. Рычаг КПП расположен высоко на центральной консоли.
Интерьер рассчитан на четырех человек, причем задние сиденья имеют горизонтальную регулировку. Внутри улучшили отделку и усилили шумоизоляцию.
Среди стандартного и дополнительного оборудования — камеры кругового обзора, контроль «слепых» зон, шторки для задних пассажиров, подогрев руля и система полуавтономного движения ProPilot Assist.
Новый Nissan Roox будет комплектоваться 660-кубовыми двигателями мощностью 48 и 64 л. с. За доплату доступен полный привод.