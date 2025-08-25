Что происходит на границе Беларуси с ЕС 25.08.2025, 10:14

Очереди автобусов на въезд из Беларуси в Польшу существенно уменьшились.

5 040 легковых автомобилей и 48 автобусов ожидало выезда из Беларуси в Евросоюз на 8:00 25 августа, свидетельствуют данные Госпогранкомитета с пограничных переходов.

Сутками ранее на 10 часов было 4 885 легковых автомобилей и 65 автобусов.

Самым загруженным направлением остается Польша. На 8 часов в пункте пропуска Брест (с польской стороны Тересполь) было 4 500 легковых автомобилей (4.625 в это же время сутками ранее). Больше всего автомобилей — 4.770 — скопилось здесь в 2 часа ночи 20 августа.

На том же пункте пропуска находилось 43 автобуса (65 сутками ранее, сокращение на 38,6%). Рекорд был зафиксирован в 12 часов 19 августа — 157. Очередь начала быстро увеличиваться 15 августа. Если на начало суток она составляла 48 автобусов, то на конец — 95 (максимум в тот день — 110).

Увеличились очереди на въезд в страны Балтии. В пункте пропуска Григоровщина (с латвийской стороны Патерниеки) скопилось 70 легковых автомобилей (60 сутками ранее) и 5 автобусов (не было), в Беняконях (с литовской стороны Шальчининкай) — 170 (200), в Каменном Логе (Мядининкай) — 300 (200). Очередей автобусов в литовском направлении, как и сутками ранее, не было.

