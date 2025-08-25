закрыть
25 августа 2025, понедельник, 10:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Житель Витебска сорвал, а затем бросил на землю лукашенковский флаг

1
  • 25.08.2025, 10:20
  • 1,480
Житель Витебска сорвал, а затем бросил на землю лукашенковский флаг

Что было дальше?

34-летний житель Витебска, идя по улице Черняховского, забрал лукашенковский флаг, висящий у торгового павильона, прошелся с ним, а затем бросил на землю. Теперь его будут судить, пишет правозащитный центр «Вясна» со ссылкой на государственное издание «Витебские вести».

По какой именно статье обвиняют жителя Витебска — неизвестно. Вероятно, речь идет о статье о «надругательстве» над госсимволами (статья 370 УК).

По версии следствия, своими действиями он «выразил оскорбительное отношение к госсимволике Беларуси».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина
Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев