Житель Витебска сорвал, а затем бросил на землю лукашенковский флаг

Житель Витебска сорвал, а затем бросил на землю лукашенковский флаг1
- 25.08.2025, 10:20
- 1,480
Что было дальше?
34-летний житель Витебска, идя по улице Черняховского, забрал лукашенковский флаг, висящий у торгового павильона, прошелся с ним, а затем бросил на землю. Теперь его будут судить, пишет правозащитный центр «Вясна» со ссылкой на государственное издание «Витебские вести».
По какой именно статье обвиняют жителя Витебска — неизвестно. Вероятно, речь идет о статье о «надругательстве» над госсимволами (статья 370 УК).
По версии следствия, своими действиями он «выразил оскорбительное отношение к госсимволике Беларуси».