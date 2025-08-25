Житель Витебска сорвал, а затем бросил на землю лукашенковский флаг 1 25.08.2025, 10:20

Что было дальше?

34-летний житель Витебска, идя по улице Черняховского, забрал лукашенковский флаг, висящий у торгового павильона, прошелся с ним, а затем бросил на землю. Теперь его будут судить, пишет правозащитный центр «Вясна» со ссылкой на государственное издание «Витебские вести».

По какой именно статье обвиняют жителя Витебска — неизвестно. Вероятно, речь идет о статье о «надругательстве» над госсимволами (статья 370 УК).

По версии следствия, своими действиями он «выразил оскорбительное отношение к госсимволике Беларуси».

