Российский ядерный щит «дрогнул» 25.08.2025, 10:33

1,954

Алексей Лихачев

В РФ паникуют из-за возможностей Запада.

Россия якобы сталкивается с «колоссальными угрозами» со стороны Запада, из-за чего нуждается в модернизации своего ядерного потенциала. Такое заявление сделал генеральный директор российской государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, пишет Fox News.

Лихачев отметил, что нынешняя геополитическая ситуация является «временем колоссальных угроз для существования» России. По его мнению, ключевая гарантия суверенитета РФ - это «ядерный щит, который также является мечом».

Также Лихачев заявил, что российские власти осознают, что «ядерный щит должен быть только усовершенствован в ближайшие годы». В то же время директор «Росатома» не уточнил, какие именно обновления планируется внести в ядерную программу «Щит».

В Fox News отметили, что сейчас Россия и США контролируют около 90% мирового ядерного арсенала. Москва хранит почти 4400 ядерных боеголовок, из которых более 1500 стратегически развернуты, тогда как США имеют более 3700 боеголовок, 1400 из которых развернуты, сообщает Ассоциация контроля над вооружениями.

В то же время срок действия последнего двустороннего договора с США по контролю над ядерным оружием «Новый старт» приближается к завершению. Владимир Путин объяснил выход из договора тем, что США якобы разрабатывают новые виды ядерных боеприпасов, что подрывает баланс договоренностей.

