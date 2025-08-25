Литовская военная разведка сделала новое заявление об учениях «Запад-2025» 25.08.2025, 10:37

Сколько военных примет в них участие.

Начальник Второго департамента оперативных служб (ВДОС) Литвы Миндаугас Мажонас сообщил, что в учениях «Запад», которые пройдут в сентябре, на территории Беларуси будут задействованы всего 8 тыс. военнослужащих.

- По данным нашей разведки, в учениях в общей сложности будут участвовать до 30 тыс. белорусских и российских военнослужащих. Причём в самой Беларуси будет всего 8 тыс., из которых только 2 тыс. – солдаты России, - сказал Мажонас в программе «Неделя» на телеканале LRT.

Хотя командующий военной разведкой подчёркивает, что вероятность гибридных атак против Литвы во время этих учений минимальна, по его словам, отдельные провокации не исключены.

- В настоящее время вероятность гибридных атак (...) очень низкая. По поводу провокаций – инциденты возможны во время каждых учений. Возможны такие инциденты, как, например, нарушения воздушного пространства, а также, возможно, существует небольшая вероятность киберинцидентов, - сказал Мажонас.

- Вероятность того, что после учений «Запад» Россия попытается замаскировать какие-то действия против другой страны региона или попытается втянуть Беларусь в масштабное вторжение в Украину, действительно очень мала, - также заверил он.

Совместные российско-белорусские военные учения «Запад» запланированы на 12-16 сентября.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com