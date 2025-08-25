ГУР раскрыло имена россиян, которые делают из украинских детей «янычар»1
25.08.2025
Несовершеннолетних готовят для войны Кремля.
Семеро россиян на оккупированных территориях незаконно оформляют опеку над детьми российскими семьями и занимаются их военно-патриотическим «воспитанием».
Об этом сообщает портал War&Sanctions Главного управления разведки МО Украины.
Украинских детей из захваченных регионов втягивают в искаженную реальность: их отрывают от родной культуры, заставляют участвовать в пропагандистских акциях и записывают в прокремлевские молодежные движения.
Через несколько лет Кремль надеется получить из этих детей готовый мобилизационный ресурс для будущих войн.
Кто попал в список
1. Головин Владислав Николаевич. Участник так называемой «СВО». 12 мая 2025 года во временно оккупированном Луганске Головин вместе с Леонидом Пасечником, который в то время занимал должность так называемого главы «ЛНР», подписал договор о сотрудничестве «Юнармии» с оккупационными властями региона.
2. Зимняя Юлия Константиновна - руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив «Общероссийское общественное движение Народный фронт за Россию». Поддерживает и реализует политику российского диктатора Владимира Путина по депортации украинских детей с временно оккупированных территорий Украины, а также способствует их интеграции в российское общество.
Является руководителем и бухгалтером проекта «Ванечка», который, среди прочего, способствует устройству детей-сирот с ВОТ Украины в российские семьи.
3. Швец Максим Николаевич. Основатель организации «Сила Донбасса», реализующей политику индоктринации и милитаризации молодежи на временно оккупированной территории Донецкой области Украины путем проведения спортивных мероприятий и тренировок по боевым искусствам.
4. Бусаргин Роман Викторович - губернатор Саратовской области. На своей должности способствует принудительной интеграции украинских детей в российское общество.
Так, 27 сентября 2022 года Бусаргин встретился с переселенцами из временно оккупированной Донецкой области на территории саратовского пансионата «Сокол», где заявил, что детей нужно устроить в саратовские учебные заведения.
5. Луговский Иван Константинович - спортивный директор клуба «Спартак» и вице-президент так называемой «Федерации боевого самбо ДНР». Он реализует политику индоктринации и милитаризации молодежи на временно оккупированной территории Донецкой области Украины путем проведения спортивных мероприятий и тренировок по боевым искусствам в сотрудничестве с оккупационными властями.
6. Емельянова Лидия Николаевна - руководитель так называемого «Управления опеки и попечительства администрации городского округа Торез». Способствовала депортации украинских детей в РФ.
В частности, получала отчетность от представителей интернатов, которые подчинены администрации города Торез. Ее подписи стоят на большинстве документов, определяющих дальнейшую судьбу и украинских детей.
Также Емельянова активно способствует администрации оккупационной власти в выдаче российских паспортов украинским детям. По состоянию на май 2025 года она направила сведения о 102 детях-сиротах, находящихся в оккупации, с целью предоставления им российского гражданства.
7. Панченко Дмитрий Геннадьевич - почетный президент спортивного клуба «Сила Донбасса», и вице-президент так называемой «Региональной Федерации дзюдо ДНР». Он реализует политику индоктринации и милитаризации молодежи на ВОТ Донецкой области Украины путем проведения спортивных мероприятий и тренировок по боевым искусствам.
Панченко, как владелец Донецкого клуба «Спартак», предоставляет место для проведения «военно-патриотических» мероприятий «Силе Донбасса», например спортивные мероприятия, посвященные памяти так называемых героев «СВО».
В СМИ писали, что с временно оккупированных украинских регионов было незаконно вывезено, по разным оценкам, около 35 тысяч детей. Сколько было призвано в российскую армию точно неизвестно, но речь может идти о тысячах украинцев. Украинское правительство имеет документальные доказательства, включая списки призыва, а также информацию о погибших несовершеннолетних на поле боя.