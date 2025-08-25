ГУР раскрыло имена россиян, которые делают из украинских детей «янычар» 1 25.08.2025, 10:52

1,642

Несовершеннолетних готовят для войны Кремля.

Семеро россиян на оккупированных территориях незаконно оформляют опеку над детьми российскими семьями и занимаются их военно-патриотическим «воспитанием».

Об этом сообщает портал War&Sanctions Главного управления разведки МО Украины.

Украинских детей из захваченных регионов втягивают в искаженную реальность: их отрывают от родной культуры, заставляют участвовать в пропагандистских акциях и записывают в прокремлевские молодежные движения.

Через несколько лет Кремль надеется получить из этих детей готовый мобилизационный ресурс для будущих войн.

Кто попал в список

1. Головин Владислав Николаевич. Участник так называемой «СВО». 12 мая 2025 года во временно оккупированном Луганске Головин вместе с Леонидом Пасечником, который в то время занимал должность так называемого главы «ЛНР», подписал договор о сотрудничестве «Юнармии» с оккупационными властями региона.

2. Зимняя Юлия Константиновна - руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив «Общероссийское общественное движение Народный фронт за Россию». Поддерживает и реализует политику российского диктатора Владимира Путина по депортации украинских детей с временно оккупированных территорий Украины, а также способствует их интеграции в российское общество.

Является руководителем и бухгалтером проекта «Ванечка», который, среди прочего, способствует устройству детей-сирот с ВОТ Украины в российские семьи.

3. Швец Максим Николаевич. Основатель организации «Сила Донбасса», реализующей политику индоктринации и милитаризации молодежи на временно оккупированной территории Донецкой области Украины путем проведения спортивных мероприятий и тренировок по боевым искусствам.

4. Бусаргин Роман Викторович - губернатор Саратовской области. На своей должности способствует принудительной интеграции украинских детей в российское общество.

Так, 27 сентября 2022 года Бусаргин встретился с переселенцами из временно оккупированной Донецкой области на территории саратовского пансионата «Сокол», где заявил, что детей нужно устроить в саратовские учебные заведения.

5. Луговский Иван Константинович - спортивный директор клуба «Спартак» и вице-президент так называемой «Федерации боевого самбо ДНР». Он реализует политику индоктринации и милитаризации молодежи на временно оккупированной территории Донецкой области Украины путем проведения спортивных мероприятий и тренировок по боевым искусствам в сотрудничестве с оккупационными властями.

6. Емельянова Лидия Николаевна - руководитель так называемого «Управления опеки и попечительства администрации городского округа Торез». Способствовала депортации украинских детей в РФ.

В частности, получала отчетность от представителей интернатов, которые подчинены администрации города Торез. Ее подписи стоят на большинстве документов, определяющих дальнейшую судьбу и украинских детей.

Также Емельянова активно способствует администрации оккупационной власти в выдаче российских паспортов украинским детям. По состоянию на май 2025 года она направила сведения о 102 детях-сиротах, находящихся в оккупации, с целью предоставления им российского гражданства.

7. Панченко Дмитрий Геннадьевич - почетный президент спортивного клуба «Сила Донбасса», и вице-президент так называемой «Региональной Федерации дзюдо ДНР». Он реализует политику индоктринации и милитаризации молодежи на ВОТ Донецкой области Украины путем проведения спортивных мероприятий и тренировок по боевым искусствам.

Панченко, как владелец Донецкого клуба «Спартак», предоставляет место для проведения «военно-патриотических» мероприятий «Силе Донбасса», например спортивные мероприятия, посвященные памяти так называемых героев «СВО».

В СМИ писали, что с временно оккупированных украинских регионов было незаконно вывезено, по разным оценкам, около 35 тысяч детей. Сколько было призвано в российскую армию точно неизвестно, но речь может идти о тысячах украинцев. Украинское правительство имеет документальные доказательства, включая списки призыва, а также информацию о погибших несовершеннолетних на поле боя.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com