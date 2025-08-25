закрыть
25 августа 2025, понедельник, 11:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Появился новый ежедневный автобусный рейс в Вильнюс

1
  • 25.08.2025, 11:00
  • 1,464
Появился новый ежедневный автобусный рейс в Вильнюс

Названа цена билетов.

ООО «Трансагентства Фаворит» сообщило об открытии нового ежедневного регулярного рейса в Литву с 27 августа. Маршрут: Гродно — Лида — Шальчининкай — Вильнюс (через пограничный переход Бенякони — Шальчининкай).

Расписание движения:

Гродно — Вильнюс (ежедневно)

- 03:00 — отправление из Гродно

- 04:30 — отправление из Лиды

- 07:15 — прибытие в Шальчининкай

- 08:05 — прибытие в аэропорт Вильнюса

- 08:25 — прибытие на автовокзал Вильнюса

Вильнюс — Гродно (ежедневно)

- 18:25 — отправление с автовокзала Вильнюса

- 18:45 — отправление из аэропорта Вильнюса

- 19:35 — отправление из Шальчининкая

- 22:10 — прибытие в Лиду

- 23:50 — прибытие в Гродно

Цена билетов:

- Гродно — Вильнюс: 200 руб.

- Лида — Вильнюс: 185 руб.

- Гродно — Шальчининкай: 180 руб.

- Лида — Шальчининкай: 160 руб.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина
Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев