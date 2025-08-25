Появился новый ежедневный автобусный рейс в Вильнюс

Появился новый ежедневный автобусный рейс в Вильнюс1
- 25.08.2025, 11:00
Названа цена билетов.
ООО «Трансагентства Фаворит» сообщило об открытии нового ежедневного регулярного рейса в Литву с 27 августа. Маршрут: Гродно — Лида — Шальчининкай — Вильнюс (через пограничный переход Бенякони — Шальчининкай).
Расписание движения:
Гродно — Вильнюс (ежедневно)
- 03:00 — отправление из Гродно
- 04:30 — отправление из Лиды
- 07:15 — прибытие в Шальчининкай
- 08:05 — прибытие в аэропорт Вильнюса
- 08:25 — прибытие на автовокзал Вильнюса
Вильнюс — Гродно (ежедневно)
- 18:25 — отправление с автовокзала Вильнюса
- 18:45 — отправление из аэропорта Вильнюса
- 19:35 — отправление из Шальчининкая
- 22:10 — прибытие в Лиду
- 23:50 — прибытие в Гродно
Цена билетов:
- Гродно — Вильнюс: 200 руб.
- Лида — Вильнюс: 185 руб.
- Гродно — Шальчининкай: 180 руб.
- Лида — Шальчининкай: 160 руб.