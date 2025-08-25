В Украину прибыл премьер-министр Норвегии 25.08.2025, 11:18

Йонас Гар Стере

Руководитель Офиса Зеленского сообщил детали.

Норвежского лидера встречали на железнодорожном вокзале столицы.

Сегодня в понедельник, 25 августа в Киев прибыл с визитом премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Норвежского лидера встречали на железнодорожном вокзале столицы.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Ермак, который встретил премьера вместе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, подчеркнул значение поддержки партнеров.

«Для нас важно чувствовать поддержку настоящих союзников. Норвегия всегда рядом с нашим народом, существенно помогает оборонке, и мы ценим эту надежную солидарность», - сообщил руководитель ОП.

Напомним, сегодня также Киев посетил вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com