В Украину прибыл премьер-министр Норвегии
- 25.08.2025, 11:18
Руководитель Офиса Зеленского сообщил детали.
Норвежского лидера встречали на железнодорожном вокзале столицы.
Сегодня в понедельник, 25 августа в Киев прибыл с визитом премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Норвежского лидера встречали на железнодорожном вокзале столицы.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Ермак, который встретил премьера вместе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, подчеркнул значение поддержки партнеров.
«Для нас важно чувствовать поддержку настоящих союзников. Норвегия всегда рядом с нашим народом, существенно помогает оборонке, и мы ценим эту надежную солидарность», - сообщил руководитель ОП.
Напомним, сегодня также Киев посетил вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль.