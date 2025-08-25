закрыть
25 августа 2025, понедельник
В Украину прибыл премьер-министр Норвегии

  • 25.08.2025, 11:18
В Украину прибыл премьер-министр Норвегии
Йонас Гар Стере

Руководитель Офиса Зеленского сообщил детали.

Норвежского лидера встречали на железнодорожном вокзале столицы.

Сегодня в понедельник, 25 августа в Киев прибыл с визитом премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Норвежского лидера встречали на железнодорожном вокзале столицы.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Ермак, который встретил премьера вместе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, подчеркнул значение поддержки партнеров.

«Для нас важно чувствовать поддержку настоящих союзников. Норвегия всегда рядом с нашим народом, существенно помогает оборонке, и мы ценим эту надежную солидарность», - сообщил руководитель ОП.

Напомним, сегодня также Киев посетил вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль.

