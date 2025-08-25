«Оттуда выходят в мир и получают огромные деньги» 25.08.2025, 11:25

Белорус купил португальскую франшизу и открыл в Польше академию футбола.

Максим (имя изменено) начал серьезно заниматься футболом в Беларуси и даже успел сыграть матч в Кубке страны. А переехав в Польшу, стал строить карьеру в логистике. Но отпустить увлечение футболом не мог.

Теперь он работает спортивным тренером, а недавно получил франшизу крупной португальской академии на обучение детей в Белостоке. Своей историей белорус поделился с MOST.

«Понимал, что профессиональным футболистом вряд ли стану»

По спортивным меркам Максим начал заниматься футболом довольно поздно — в 13 лет. Первое время тренировался в секции, а потом стал играть «сам для себя».

Позже Максима взяли в один из белoрусских клубов третьей лиги. К тому времени молодой человек уже учился в Польше, в Белостокской политехнике. Но как раз случилась пандемия, поэтому учеба была дистанционной. Так у Максима появилась возможность ездить на матчи в Беларусь, а также играть в польском клубе шестой лиги. Но перспектив выйти на топ-уровень он не видел.

— Мне было 25 лет, я понимал, что суперпрофессиональным футболистом уже вряд ли стану. Это тот возраст, когда спортсмен вот-вот выходит на свой пик. Подумал: а зачем мне тратить время на игру, если я могу быть тренером?

Начинать карьеру тренера в Польше проще, чем в Беларуси

В Польше начать тренировать оказалось проще. Чтобы стать тренером в Беларуси, нужно получить специальное образование — обучение занимает четыре года.

В Польше, чтобы попасть на тренерский курс, достаточно пройти медкомиссию, предоставить справку о несудимости и сертификат о знании польского языка. Длится обучение три месяца.

— Тренеры работают по общемировой лицензии от UEFA, ее уровень делится от низшего — D, но наивысших — A и Pro. И если в Беларуси ты начинаешь карьеру с D, то в Польше можешь сразу пойти на C.

Максим признается, что на курсах дают в основном теоретические знания. Поэтому неопытным тренерам может быть сложнее — негде черпать практический опыт.

Когда курсы подходили к концу, белoрус пошел тренировать польскую команду, в которой раньше играл сам.

— Проработал с ними год, получил свой опыт и понял, что хочу двигаться дальше.

«Не из каждого ребенка получится Месси или Роналду»

Максим повысил квалификацию тренера до уровня B. Тогда ему поступили предложения сразу от трех белостокских академий, в том числе и ведущего клуба «Ягеллонии», Максима даже пригласили поработать тренером в одну из немецких команд.

Но белoрус выбрал академию в Белостоке — стал тренировать детские группы. Сейчас он ведет три команды — там занимаются подростки от 14 до 16 лет. С каждой из групп Максим проводит по три тренировки в неделю по полтора часа. За месяц работы с одной командой тренер получает около 1,5 тыс. злотых. По словам Максима, зарплата не самая высокая, но ему важнее заниматься любимым делом.

Одни родители приводят детей на занятия для поддержания физического здоровья, другие мечтают вырастить успешного футболиста.

— Но конкуренция очень высокая — и в Белостоке, и в целом в Польше. В этом году из двух тысяч подростков отобрали не более четырех, которые из обычной академии перешли в молодежную сборную Польши. Не хочется обманывать детей, поэтому я стараюсь им объяснять, что не из каждого получится Месси или Роналду. Но если очень много работать — шансы растут.

«Ответственность очень высокая»

Помимо тренировок Максим сопровождает детей во время матчей в лигах и кубках, а также возит на спортивные сборы. Ответственность за здоровье детей полностью ложится на тренеров.

— Был момент, когда мальчики играли в коридоре и начали перелазить через балкончики. Главный тренер это заметил и очень разозлился — собрал детей и объяснил, что если, не дай бог, с ними что-то случится, он окажется в тюрьме. Ответственность очень высокая и она полностью на нас.

«Стараюсь учить детей, что не важно, кто какой национальности»

Тренерство Максим совмещал с работой в логистике — зарплата там была выше. Но контракт не продлили. Молодой человек не отчаялся, а воспринял это как шанс.

— Я не расстроился, потому что хочу идти за мечтой. Вместе с бизнес-партнером купил португальскую франшизу и открыл собственную академию. Знаю, что раньше в Белостоке уже была попытка открыть франшизу, но она не удалась. Мы решили попробовать снова.

Академия Максима работает с июня 2025 года. Пока в ней одна группа — занимаются преимущество беларусские и украинские дети 9-13 лет, есть несколько поляков.

— В основном пришли родители, чьи дети занимались у меня раньше. Например, в одной из команд был мальчик-белoрус, он очень хорошо играл, но поляки его не принимали. Теперь он пришел ко мне. Стараюсь учить детей тому, что не важно, кто какой национальности, — в первую очередь вы команда.

«За аренду поля в Белостоке платим до 1500 злотых»

Собственная академия — вложение в будущее. Чем она крупнее, тем чаще учеников приглашают на международные сборы. Академии выезжают и в Португалию на турниры — там отбирают самых способных детей.

— Франшиза работает по всей Польше. Некоторые скауты приезжают сюда, чтобы отобрать лучших малышей. Либо мы приезжаем на турнир в Португалию, где детей отсматривают. В Португалии очень развиты футбольные академии. Много футболистов оттуда выходят в мир и получают огромные деньги.

За франшизу Максим с партнером платит около 1000 злотых в месяц. Еще одна статья расходов — заказ формы для учеников, а также аренда поля в Белостоке.

— Поле найти очень тяжело. И за его аренду на полуторачасовую тренировку мы платим от 1000 до 1500 злотых. Если брать количеством детей в академии, то в принципе франшиза — это выгодно. Плюс позже подключаются спонсоры.

«Хочу двигаться к высшей лиге»

Максим хочет набрать несколько групп и параллельно повышать тренерскую квалификацию.

— В будущем хотелось бы тренировать не только детей, но и идти во взрослый футбол. Хочу двигаться к высшей лиге — это тяжело, но интересно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com