25 августа 2025, понедельник
Шесть попаданий: на складе «Шахедов» в Татарстане зияют наспех заделанные пробоины

  • 25.08.2025, 11:27
Шесть попаданий: на складе «Шахедов» в Татарстане зияют наспех заделанные пробоины

Появились снимки со спутника.

Дроны Службы безопасности Украины совершили две атаки на логистический центр им. Дэн Сяопина в Татарстане и попали по зданию, в котором хранили готовые дроны-камикадзе «Шахед». Чтобы ударить по цели, украинским беспилотникам пришлось пролететь более 1 200 км.

Дроны СБУ добрались до складского помещения предприятия «Алабуга» по изготовлению дронов-камикадзе и имитаторов, рассказали в Telegram-канале OSINTеров Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩. На спутниковых фото показали здание с надписью "ВМБ" и отверстия в ключевых точках склада.

Сообщение с последствиями удара украинских беспилотников появилось 25 августа, а атака состоялась 9 августа, указано в сообщении. Указывается, что БпЛА со взрывчаткой попали по складу класса «А». На момент, когда спутником проходил над местностью и сделал фото, отверстия от попаданий «залатали», уточнили OSINTери. По заплаткам на крыше помещения сделали вывод о минимум шести попаданиях дронов СБУ, которые атаковали военный объект РФ в Татарстане.

«В результате двух атак зафиксировано до 6 попаданий в склад класса «А», дыры от некоторых уже залатали, но пришлось пожертвовать красивой надписью «ВТБ» на крыше склада», — говорится в сообщении.

OSINTеры опубликовали три фото логистического хаба им. Дэн Сяопина в Татарстане. На одном из них — схема склада класса «А», на которой шестью крестиками обозначены точки прилетов. На втором фото — крыша с надписью, на которой заметны заплатки.

На третьем фото — крыша с надписью «ВТБ» до попадания. Сравнив изображения до и после атаки дронов СБУ, видим, что инциденты действительно имели место.

В заметке также указывают точные координаты точки попадания — 55.58406917027638, 52.08077267832528. Если обозначить указанные координаты склада им. Дэн Сяопина на карте, то видим, что расстояние, которое преодолели дроны СБУ, минуя все средства ПВО ВС РФ, — более 1 200 км.

Удары по РФ — детали

Атака дронов СБУ, о которой рассказали OSINTеры, состоялась 9 августа (а также 12 августа), — об этом сообщила пресс-служба ведомства. В соцсетях россияне опубликовали серию видео с кадрами полета дронов над Татарстаном, а также моменты попадания и столбы дыма.

Выяснилось, что атаковали логистический центр, на котором хранили «Шахеды», готовые к отправке на полигоны и пускам по украинцам. СБУ уточнила, что склады расположены в населенном пункте Кзыл-Юл Республики Татарстан. Отмечается, что после попадания дронов Сил обороны начался пожар, и что дроны пролетели до цели около 1 300 км.

