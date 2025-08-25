Шесть попаданий: на складе «Шахедов» в Татарстане зияют наспех заделанные пробоины 1 25.08.2025, 11:27

2,444

Появились снимки со спутника.

Дроны Службы безопасности Украины совершили две атаки на логистический центр им. Дэн Сяопина в Татарстане и попали по зданию, в котором хранили готовые дроны-камикадзе «Шахед». Чтобы ударить по цели, украинским беспилотникам пришлось пролететь более 1 200 км.

Дроны СБУ добрались до складского помещения предприятия «Алабуга» по изготовлению дронов-камикадзе и имитаторов, рассказали в Telegram-канале OSINTеров Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩. На спутниковых фото показали здание с надписью "ВМБ" и отверстия в ключевых точках склада.

Сообщение с последствиями удара украинских беспилотников появилось 25 августа, а атака состоялась 9 августа, указано в сообщении. Указывается, что БпЛА со взрывчаткой попали по складу класса «А». На момент, когда спутником проходил над местностью и сделал фото, отверстия от попаданий «залатали», уточнили OSINTери. По заплаткам на крыше помещения сделали вывод о минимум шести попаданиях дронов СБУ, которые атаковали военный объект РФ в Татарстане.

«В результате двух атак зафиксировано до 6 попаданий в склад класса «А», дыры от некоторых уже залатали, но пришлось пожертвовать красивой надписью «ВТБ» на крыше склада», — говорится в сообщении.

OSINTеры опубликовали три фото логистического хаба им. Дэн Сяопина в Татарстане. На одном из них — схема склада класса «А», на которой шестью крестиками обозначены точки прилетов. На втором фото — крыша с надписью, на которой заметны заплатки.

На третьем фото — крыша с надписью «ВТБ» до попадания. Сравнив изображения до и после атаки дронов СБУ, видим, что инциденты действительно имели место.

В заметке также указывают точные координаты точки попадания — 55.58406917027638, 52.08077267832528. Если обозначить указанные координаты склада им. Дэн Сяопина на карте, то видим, что расстояние, которое преодолели дроны СБУ, минуя все средства ПВО ВС РФ, — более 1 200 км.

Удары по РФ — детали

Атака дронов СБУ, о которой рассказали OSINTеры, состоялась 9 августа (а также 12 августа), — об этом сообщила пресс-служба ведомства. В соцсетях россияне опубликовали серию видео с кадрами полета дронов над Татарстаном, а также моменты попадания и столбы дыма.

🇺🇦🇪🇺🇺🇸🇷🇺



🔥As Trump is about to greenlit Hitler’s expansion, Ukraine wipes out a powerful Russian radar in Crimea, hits a Shaheds factory and two Russian defense plants in less than 24 hours.



1/14🧵 https://t.co/jmYTfuDhI5 pic.twitter.com/uPr1Q8PaaK — 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐎𝐌𝐒𝐀 | 🇪🇺🇫🇷🇵🇱🇺🇦 (@tweet4Anna_NAFO) August 12, 2025

Выяснилось, что атаковали логистический центр, на котором хранили «Шахеды», готовые к отправке на полигоны и пускам по украинцам. СБУ уточнила, что склады расположены в населенном пункте Кзыл-Юл Республики Татарстан. Отмечается, что после попадания дронов Сил обороны начался пожар, и что дроны пролетели до цели около 1 300 км.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com