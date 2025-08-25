На МКАД образовалась очередь перед съездом к новой «алмазной» развязке 4 25.08.2025, 11:35

2,826

Водители возмущены.

В выходные стало известно о том, что на пересечении МКАД, Игуменского тракта и улицы Бабушкина изменилась схема дорожного движения: здесь реализована дивергентная ромбовидная развязка, также известная как расходящаяся алмазная или двойная перекрестная алмазная развязка. Это первый подобный проект в Минске. Пока водители столкнулись с побочным эффектом.

Читатель «Онлайнера» пожаловался на пробку, которая образовалась на съезде с кольцевой к Игуменскому тракту и улице Бабушкина.

— Из-за новой разметки, которую нанесли в субботу, сегодня утром образовалась огромная пробка аж до слуцкой развязки. И многим стоять в очереди неохота: съезжают с первой полосы через сплошную линию, — говорит он.

— Я проехал туда и под мостом развернулся на внутреннюю сторону МКАД. Причина затора, скорее всего, из-за «короткого» светофора при повороте направо, на Колядичи. Там уже были сотрудники ГАИ, — отмечает читатель. — Это кошмар, такие пробки были там только при ДТП.

Данные сервиса «Яндекс.Карты» подтверждают, что на внешнем кольце МКАД движение затруднено: хвост пробки к 09:00 дотянулся аж до съезда на улицу Казинца. Впрочем, это не означает, что виной всему изменившаяся схема движения в районе Игуменского тракта и улицы Бабушкина.

— Каждый день езжу на работу этой дорогой, и такие пробки там чуть ли не каждый день. Уверен что дело не в новой развязке, а просто в большом трафике в Колядичи, потому что все в основном стоят направо, — считает другой наш читатель.

«Минсктранс» также сообщает о заторе.

— В связи со скоплением транспорта по улице Бабушкина, Игуменский тракт, МКАД движение общественного транспорта осуществляется с нарушением графика движения до 20 минут, — отметили там.

Напомним, что новая схема дорожного движения на указанном съезде предполагает, что встречные потоки на дороге, не являющейся автострадой, пересекаются по обе стороны от развязки, а движение по эстакаде или подземному переходу осуществляется со стороны, противоположной привычной. Такое решение, по замыслу специалистов, должно исключить конфликты при повороте налево, повысить безопасность на участке, увеличить пропускную способность узла, а также сократить потери времени в потоке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com