На МКАД образовалась очередь перед съездом к новой «алмазной» развязке

На МКАД образовалась очередь перед съездом к новой «алмазной» развязке4
- 25.08.2025, 11:35
- 2,826
Водители возмущены.
В выходные стало известно о том, что на пересечении МКАД, Игуменского тракта и улицы Бабушкина изменилась схема дорожного движения: здесь реализована дивергентная ромбовидная развязка, также известная как расходящаяся алмазная или двойная перекрестная алмазная развязка. Это первый подобный проект в Минске. Пока водители столкнулись с побочным эффектом.
Читатель «Онлайнера» пожаловался на пробку, которая образовалась на съезде с кольцевой к Игуменскому тракту и улице Бабушкина.
— Из-за новой разметки, которую нанесли в субботу, сегодня утром образовалась огромная пробка аж до слуцкой развязки. И многим стоять в очереди неохота: съезжают с первой полосы через сплошную линию, — говорит он.
— Я проехал туда и под мостом развернулся на внутреннюю сторону МКАД. Причина затора, скорее всего, из-за «короткого» светофора при повороте направо, на Колядичи. Там уже были сотрудники ГАИ, — отмечает читатель. — Это кошмар, такие пробки были там только при ДТП.
Данные сервиса «Яндекс.Карты» подтверждают, что на внешнем кольце МКАД движение затруднено: хвост пробки к 09:00 дотянулся аж до съезда на улицу Казинца. Впрочем, это не означает, что виной всему изменившаяся схема движения в районе Игуменского тракта и улицы Бабушкина.
— Каждый день езжу на работу этой дорогой, и такие пробки там чуть ли не каждый день. Уверен что дело не в новой развязке, а просто в большом трафике в Колядичи, потому что все в основном стоят направо, — считает другой наш читатель.
«Минсктранс» также сообщает о заторе.
— В связи со скоплением транспорта по улице Бабушкина, Игуменский тракт, МКАД движение общественного транспорта осуществляется с нарушением графика движения до 20 минут, — отметили там.
Напомним, что новая схема дорожного движения на указанном съезде предполагает, что встречные потоки на дороге, не являющейся автострадой, пересекаются по обе стороны от развязки, а движение по эстакаде или подземному переходу осуществляется со стороны, противоположной привычной. Такое решение, по замыслу специалистов, должно исключить конфликты при повороте налево, повысить безопасность на участке, увеличить пропускную способность узла, а также сократить потери времени в потоке.