25 августа 2025, понедельник
Мерц: Германия должна искать новых торговых партнеров

Фридрих Мерц
Фото: Getty Images

Канцлер Германии призвал диверсифицировать торговлю.

Германия должна выйти за рамки торгового соглашения между США и ЕС, предусматривающего 15%-ные тарифы на европейские товары, и искать новых партнеров, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

«Что делать, если американцы больше не готовы играть по правилам Всемирной торговой организации?» — сказал Мерц на Дне открытых дверей правительства в Берлине. «Мы должны искать партнеров, которые разделяют наши взгляды», — добавил он.

По словам канцлера, хорошие экономические отношения с США важны, и Европа «отделалась относительно легко» в недавних переговорах. Соглашение было заключено 28 июля между президентом США Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Мерц отметил, что перспективы могут открыться в Южной Америке, Азии и Африке, что должно быть взаимовыгодно. «Мы должны последовательно двигаться в этом направлении», — подчеркнул он.

Помимо внешнеэкономической политики, канцлер затронул тему социальных расходов, призвав к реформам в системах занятости, пенсионного обеспечения и здравоохранения. «Мы должны сделать социальную систему устойчивой к вызовам будущего», — заявил Мерц.

