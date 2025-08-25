Мерц: Германия должна искать новых торговых партнеров 1 25.08.2025, 11:38

1,086

Фридрих Мерц

Фото: Getty Images

Канцлер Германии призвал диверсифицировать торговлю.

Германия должна выйти за рамки торгового соглашения между США и ЕС, предусматривающего 15%-ные тарифы на европейские товары, и искать новых партнеров, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

«Что делать, если американцы больше не готовы играть по правилам Всемирной торговой организации?» — сказал Мерц на Дне открытых дверей правительства в Берлине. «Мы должны искать партнеров, которые разделяют наши взгляды», — добавил он.

По словам канцлера, хорошие экономические отношения с США важны, и Европа «отделалась относительно легко» в недавних переговорах. Соглашение было заключено 28 июля между президентом США Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Мерц отметил, что перспективы могут открыться в Южной Америке, Азии и Африке, что должно быть взаимовыгодно. «Мы должны последовательно двигаться в этом направлении», — подчеркнул он.

Помимо внешнеэкономической политики, канцлер затронул тему социальных расходов, призвав к реформам в системах занятости, пенсионного обеспечения и здравоохранения. «Мы должны сделать социальную систему устойчивой к вызовам будущего», — заявил Мерц.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com