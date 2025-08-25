Рейс из Баку в Минск задержали на 13 часов из-за поломки 25.08.2025, 11:43

1,070

Что ответили в Belavia?

Днем в воскресенье читатели Onlíner рассказали, что с ночи ожидают вылета рейса B2-740 авиакомпании Belavia из аэропорта Баку в Минск. Согласно расписанию, вылет должен был состояться 24 августа в 04:45. В понедельник ситуацию прокомментировали в Belavia.

По словам пассажиров, их посадили в самолет, но борт оставался на земле около двух часов.

— Нас посадили в самолет, продержали там два часа без кондиционера и вентиляции, после чего вывели всех назад. Сказали, что турбина второго двигателя не работает.

По словам собеседника, один двигатель специалисты попытались отремонтировать на месте, а для второго выслали бригаду из Минска. При этом часть пассажиров осталась в аэропорту, другие начали снимать багаж и уезжать в отели.

— Мы с семьей решили сняться с рейса и полетим домой через пару дней.

Утром в понедельник тот же пассажир рассказал, что снял апартаменты за свой счет:

— Билеты были за оверпрайс на среду на 4 утра, взяли их. Сейчас появилось 2 места на вторник на 4 утра, написал в поддержку на замену. Предоставили ли остальным отель, не знаю. По еде — принесли ящик теплых хот-догов и воду, а после этого начали раздавать еду в коробках из самолета.

А вот как ситуацию прокомментировали в Belavia:

— Вылет рейса B2 740 Баку — Минск был задержан по техническим причинам и направился в Минск сразу после устранения неисправности. Борт вылетел из Азербайджана в 17:20 по минскому времени.

С пассажирами рейса в бакинском аэропорту работали представители «Белавиа». Им были предложены напитки, горячее питание, размещение в гостинице. Стоит подчеркнуть, что в таких ситуациях пассажиры могут переоформить билеты на ближайшие даты либо отказаться от полета и вернуть деньги. Авиакомпания приносит извинения за неудобства. Мы предприняли все возможные меры, чтобы пассажиры рейса смогли вернуться в Минск как можно скорее.

