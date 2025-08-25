New York Post: Путин дорого заплатит за троллинг Трампа 6 25.08.2025, 11:51

Фото: Getty Images

Вашингтон готовит жесткий ответ.

Правитель России Владимир Путин, похоже, разрушил надежды на мирное соглашение по войне в Украине, которые были озвучены во время саммита с Дональдом Трампом на Аляске. Несмотря на обещания, озвученные российской стороной в Анкоридже, Кремль теперь выдвигает ультиматумы, которые делают невозможным переговоры, пишет New York Post.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире NBC Meet the Press заявил, что «никакой встречи не запланировано» между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, такая встреча возможна только после предварительной договоренности, которая будет соответствовать «повестке дня» Кремля.

Эта повестка включает ряд требований:

отказ Украины от членства в НАТО;

отмену законов о защите украинского языка;

предварительное согласие на «территориальные вопросы», которые Москва не конкретизирует.

Кроме того, Лавров поставил под сомнение легитимность Зеленского, назвав его «фактическим главой режима».

Такие заявления резко контрастируют с тем, что, по словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, Путин признал на Аляске: «Они признали, что не смогут установить марионеточный режим в Киеве, и, что важно, они признали необходимость определенных гарантий территориальной целостности Украины».

NYP считает, что Путин фактически «троллит» не только Зеленского, но и самого Трампа, демонстрируя «искусство отказа от сделки».

Американский президент тем временем начал сигнализировать о недовольстве. Недавно он заявил: «Очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя страну-захватчика», намекнув на возможность расширения разрешений для украинских ударов по территории России.

Трамп также оставил на столе вариант жестких вторичных санкций против российской экономики. После саммита он дал Путину всего две недели, чтобы перейти к личной встрече с Зеленским, однако первая из них уже прошла без прогресса.

Таким образом, Москва демонстрирует готовность сорвать дипломатические договоренности и одновременно испытывает терпение Вашингтона. Наблюдатели предупреждают: Путин рискует превратить «мирные сигналы» в Аляске в собственное унижение, если Трамп ответит силовыми шагами.

