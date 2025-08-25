«Объективно – это очень много»2
- 25.08.2025, 12:02
Белоруска шокировала соцсети стоимостью шашлыка на городском празднике.
Белоруска шокировала пользователей стоимостью шашлыка. Видео об этом она выложила в TikTok, заметил blizko.by.
Она рассказала, что она купила «немного шашлычка» на городском мероприятии в Полоцке. Всего было два кусочка из свинины и столько же – из курицы. Кроме того, капуста и два кусочка хлеба. За все она отдала 54 рубля.
«Как вы относитесь к таким ценам?» – спросила она.
Большинство комментаторов решили, что такая цена – слишком много:
«Ого, за 54 рубля можно 3-4 килограмма купить шашлыка».
«Объективно – это очень много».
«Шашлык вкусный, но цена просто конь».
«У меня бы кусок в горло не полез бы».