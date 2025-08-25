«Объективно – это очень много» 2 25.08.2025, 12:02

Белоруска шокировала соцсети стоимостью шашлыка на городском празднике.

Белоруска шокировала пользователей стоимостью шашлыка. Видео об этом она выложила в TikTok, заметил blizko.by.

Она рассказала, что она купила «немного шашлычка» на городском мероприятии в Полоцке. Всего было два кусочка из свинины и столько же – из курицы. Кроме того, капуста и два кусочка хлеба. За все она отдала 54 рубля.

«Как вы относитесь к таким ценам?» – спросила она.

Большинство комментаторов решили, что такая цена – слишком много:

«Ого, за 54 рубля можно 3-4 килограмма купить шашлыка».

«Объективно – это очень много».

«Шашлык вкусный, но цена просто конь».

«У меня бы кусок в горло не полез бы».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com