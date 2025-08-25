закрыть
25 августа 2025, понедельник, 12:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Объективно – это очень много»

2
  • 25.08.2025, 12:02
«Объективно – это очень много»

Белоруска шокировала соцсети стоимостью шашлыка на городском празднике.

Белоруска шокировала пользователей стоимостью шашлыка. Видео об этом она выложила в TikTok, заметил blizko.by.

@angie.kisul #врекомендации #полоцк #стоимостьшашлыканамероприятии #полоцкийблогер #обзоры ♬ оригинальный звук - 𝗔 𝗡 𝗚 𝗘 𝗟 𝗜 𝗡 𝗔 🤍

Она рассказала, что она купила «немного шашлычка» на городском мероприятии в Полоцке. Всего было два кусочка из свинины и столько же – из курицы. Кроме того, капуста и два кусочка хлеба. За все она отдала 54 рубля.

«Как вы относитесь к таким ценам?» – спросила она.

Большинство комментаторов решили, что такая цена – слишком много:

«Ого, за 54 рубля можно 3-4 килограмма купить шашлыка».

«Объективно – это очень много».

«Шашлык вкусный, но цена просто конь».

«У меня бы кусок в горло не полез бы».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина
Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев