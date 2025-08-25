В РФ по телевизору неожиданно показали правду о войне 7 25.08.2025, 12:13

Киберпартизаны ГУР взломали эфир.

Вечером 24 августа, в День независимости Украины, на российском телевидении транслировали видеоролик с реальными потерями армии РФ в войне против Украины и другими «достижениями» т.н. «СВО».

Об этом рассказали источники РБК-Украина в ГУР Министерства обороны

По данным источников местным киберпартизанам удалось взломать российского провайдера «№3» и вывести на телеэкраны «несанкционированное» видео одновременно на 116 телеканалах.

Кроме того, киберактивисты заблокировали доступ администраторов к серверам, чтобы усложнить прерывание трансляции.

В результате по меньшей мере 50 тысяч абонентов из Москвы и других регионов РФ более трех часов наблюдали взрывы российских НПЗ и захоронения военных на собственных телеэкранах в прайм-тайм.

Для пользователей, которые не имеют цифрового телевидения, трансляция была доступна через приложения Apple Store, Google Play, Smart TV и другие кабельные сети.

По словам источников в ГУР, такие кибератаки позволяют донести россиянам правду о войне, которая отличается от официальной пропаганды Кремля.

