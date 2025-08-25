«В отделах со школьными товарами оживленно, примерочные заняты, в кассы стоят очереди» 25.08.2025, 12:33

Начало учебного года вот-вот.

«Салідарнасць» посмотрела, как в Минске детей в школу собирают.

Журналисты прошлись по крупным универмагам – Торговый дом «На Немиге», ГУМ и ЦУМ, посмотрели, какой ассортимент одежды, обуви и других товаров для школьников они предлагают и какие цены. Оказалось, что даже в будние дни в отделах со школьными товарами очень оживленно, все примерочные заняты, в кассы стоят очереди.

С 1 сентября этого года Минобразования законодательно утвердило не школьную форму как таковую, но обязательный деловой стиль одежды для школьников.

Этот стиль включает пиджаки, жилеты, брюки, рубашки и блузки (с коротким или длинным рукавом), юбки, сарафаны и платья для девочек, а также водолазки и галстуки.

Зимой допускается носить трикотажные свитеры. Одежду спортивного стиля разрешается носить только на уроках физкультуры. Школы и гимназии могут устанавливать свои конкретные требования к форме, включая цветовую гамму, и наличие, например, эмблемы школы.

Еще в середине июля чиновники «Столичной торговли и услуг» подсчитали и озвучили диапазон цен, в который можно уложиться родителям, чтобы собрать школьника к учебному году в минских универмагах и торговых центрах – от 336 до 1386 рублей. Для младших школьников и старшеклассников этот диапазон разнится.

Ориентировочная стоимость полного комплекта для школьников младших классов составляет от 336 до 1129 рублей, а старшеклассников — от 414 до 1386 рублей. В комплект входят одежда, обувь, рюкзак, канцелярские и школьно-письменные принадлежности.

Было также озвучено, что набор школьных принадлежностей для учеников младшей школы может обойтись в 119-363 рублей, а для старшеклассников – от 115 до 500 рублей.

Журналисты обратили внимание, что цены на одежду действительно разные, например, белая рубашка с длинным рукавом для мальчика может стоить у разных беларуских производителей от 43 до 95 рублей, блузки для девочек от 54 до 115 рублей. В тех, что дешевле, процент хлопка в составе ткани ниже.

Брюки из трикотажного полотна для девочек и мальчиков младших классов можно купить от 43 рублей. Но, мамы знают, что такие брюки не очень практичные, вытягиваются на коленях и быстро рвутся. Брюки из плотной ткани, в составе которых есть хлопок или вискоза стоят от 71 рубля.

Цены на классический пиджак для мальчика и жакет для девочки – от 92 рублей. Цены на трикотажные хлопковые водолазки от 23 рублей. Стоимость жилетов для мальчиков и девочек от 29 до 55 рублей.

Бросается в глаза, что в отделах универмагов, торгующих товарами для школы, очень много сообщений о скидках, но часто оказывается, что цена снижена только на выделенный ассортимент. Также не всегда есть в наличии нужный размер, несмотря на разнообразие.

Вещи с оптимальным соотношением цена-качество-модный фасон разобрали в первую очередь. Выбор дорогой одежды шире, но она, видимо, не всем по карману.

Кстати сказать, белорусских предприятий, как государственных, так и частных, шьющих одежду для школьников много, в трех универмагах мы насчитали не менее 25.

Туфли из натуральной кожи для школьниц-девочек белорусских производителей стоят от 92 рублей, полуботинки для мальчиков – от 87 рублей.

Цена на рюкзаки для школьников в универмагах от 70 до 240 рублей.

Минчанка Светлана, которая работает экономистом, воспитывает 12-летнюю дочь одна. Бывший муж платит алименты, но «они очень скромные, на сумму, выплаченную за месяц, в школу ребенка не соберешь».

– Раньше я всегда закупалась к школе в ГУМе, на «Валдбериз» что-то по мелочи заказывала, – рассказывает она. – Но в этом году по совету многодетных подружек решила съездить на рынок «Экспобел».

Раньше он располагался прямо на улице. Теперь в закрытом помещении, поэтому все выглядит цивилизованно и удобно.

Одежды в деловом стиле, как требуется в школе, очень много. В основном это, конечно, Китай, но он разный. Есть совсем дешевый, и качество, у него, соответственно, похуже. А есть «фабричный», у таких вещей и фасоны и состав ткани лучше, но и стоят они подороже.

Мы с дочкой присматривались к «фабричным» вещам. Дочка следит за трендами, хочет быть модной даже в школе, выбирает все очень тщательно. Например, мы купили дорогую белую блузку из плотного хлопка за 50 рублей, а также двое брюк синего и черного цвета по 70 рублей.

Блузки для девочек и белые и голубые рубашки для мальчиков можно купить и по 30 рублей, а брюки за 45-50 рублей. В нашей школе больше приветствуется одежда синего цвета, но допустимо носить и черного.

Брюки синего цвета дочка выбрала широкие – «палаццо», а черного – «клеш». Еще купили синий трикотажный жакет за 55 рублей и жилет всего за 20 рублей, спортивный костюм из футера – штаны и удлиненное худи с капюшоном – за 75 рублей, белые носочки по 2 рубля за пару.

Мы также купили рюкзак для школы за 50 рублей и по мелочи канцтовары. Цены тоже чуть дешевле, чем в магазинах.

Я обратила внимание, что на этот рынок приезжают закупаться школьной одеждой очень много семей сиз регионов. Те, у кого двое, трое и больше детей выбирают, конечно, вещи подешевле. Некоторые из моих приятельниц, у которых по трое детей, чтобы сэкономить, ездят на рынок «Ждановичи». Они говорят, что цены на школьную одежду там еще дешевле.

