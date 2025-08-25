закрыть
25 августа 2025, понедельник, 13:22
Дуэйн «Скала» Джонсон исполнил священный самоанский танец с семьей на Гавайях

  • 25.08.2025, 12:26
  • 1,366
Голливудский актер объяснил значимость момента.

Голливудский актер Дуэйн Джонсон поделился трогательным моментом из своей поездки на Гавайи. 53-летняя звезда опубликовал в Instagram видео, на котором он вместе с матерью и дочерьми исполняет традиционный танец своего народа, священный элемент самоанской культуры, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

На кадрах семья Джонсона танцует на сцене под открытым небом среди пальм. В процессе актер снял рубашку, вызвав бурные аплодисменты зрителей, и стал ударять руками по земле. В подписи Джонсон объяснил, что этот жест символизирует уважение к значимости момента:

«Это священный танец, а земля в этот момент становится сакральной. Для мужчин самоанцев традиционно снимать рубашку, чтобы показать татуировки и их истории», — отметил актер.

Джонсон признался, что танец был очень эмоциональным:

«Невозможно это не почувствовать. Это мана. Такие моменты бесценны — вернуться домой, почтить семью и культуру», — написал он.

Он сообщил, что планирует в этом году отвезти семью в Самоа:

«Мои дочери мечтают о поездке — будет красивое возвращение домой», — добавил актер.

