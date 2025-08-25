Зеленский назначил нового начальника Центра спецопераций «А» СБУ 25.08.2025, 12:49

Что о нем известно?

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №657/2025 о назначении Евгения Хмары начальником Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №657/2025 главы государства.

Документ официально утверждает Хмару на руководящей должности в одном из ключевых подразделений СБУ, отвечающем за проведение специальных операций и стратегических мероприятий по обеспечению безопасности государства.

Назначение вступает в силу с момента подписания указа президентом Украины.

Что известно о Евгении Хмаре

По открытым данным, о карьере Хмары известно немного. Известно, что в марте 2019 года пятый экс-президент Украины Петр Порошенко наградил его орденом Даниила Галицкого.

Отличие было присуждено за личные заслуги в укреплении национальной безопасности, мужество, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебного долга по случаю Дня Службы безопасности Украины.

Центр «А» СБУ выполняет широкий спектр задач - от контртеррористических операций до специальных миссий в интересах национальной безопасности.

