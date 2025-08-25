Целую семью из Минска осудили на пять лет колонии

Целую семью из Минска осудили на пять лет колонии5
- 25.08.2025, 13:00
- 2,488
Об этом стало известно правозащитникам.
61-летнего минского предпринимателя Геннадия Саврицкого, его 59-летнюю жену Ирину и 23-летнюю дочь Виолетту Вербицкую осудили по статье о «разжигании вражды» (часть 1 и 3 статьи 130 УК) на пять лет колонии, пишет правозащитный центр «Вясна».
Приговор семье вынесли в 2024 году, однако известно об этом стало только сейчас. Ирина и Виолетта отбывают срок в ИК-4 в Гомеле, Геннадий — в ИК-15 в Могилеве.
По информации правозащитников, семья была задержана из-за видеообращения против насилия силовиков, который Геннадий, Ирина и Виолетта записали в 2020 году.
Ролик, о котором идет речь, был создан еще до выборов, в июне 2020 года. Известно, что Виолетта Вербицкая начала свое обращение в нем со слов: «Хочу обратиться к правоохранительным органам, которые давали присягу охранять и защищать свой народ, а вы избиваете и запугиваете нас. Кто же дает вам такие приказы, избивать свой народ, чтобы держать нас в страхе...».
Ролик распространили в нескольких личных переписках в WhatsApp, кроме того, Геннадий отправил его в рабочий чат в телеграме.