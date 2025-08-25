«ИИ спас мне жизнь»: люди обращаются к чат-ботам за исцелением 25.08.2025, 13:15

Но без человека не обойтись.

На фоне перегруженности систем психиатрической помощи все больше людей используют искусственный интеллект в качестве «терапевта». Однако специалисты предупреждают, что машины не способны заменить человеческое общение, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Канадец Пьер Коте, страдавший от ПТСР и депрессии, так и не дождавшись помощи, создал собственного терапевта — DrEllis.ai. Он обучил его на тысячах страниц клинических материалов, наделил вымышленной биографией и сделал доступным 24/7. «Я использую его как друга, терапевта и дневник одновременно», — говорит Коте.

Разработчики и пациенты отмечают плюсы ИИ — мгновенную доступность и эмоциональную отзывчивость. Однако психологи напоминают, что алгоритмы не обладают интуицией и не способны поддержать в кризисных ситуациях, таких как суицидальные мысли. Кроме того, в отличие от традиционных терапевтов, чат-боты не гарантируют конфиденциальность данных. «Люди доверяют свои секреты технологическим компаниям», — предупреждает профессор Кейт Девлин.

Риски уже проявились. В США мать подростка подала в суд на Character.AI, обвинив чат-бота в гибели сына. Несколько штатов, включая Иллинойс и Неваду, ограничили использование ИИ в психиатрии.

Эксперты сходятся во мнении, что ИИ может стать дополнением к терапии, но не заменой. «Человеческая связь — единственный способ по-настоящему исцелиться», — подчеркивает психотерапевт Найджел Маллиган.

