25 августа 2025, понедельник, 13:51
Журналиста Олега Супрунюка приговорили к трем годам колонии

  • 25.08.2025, 13:39
До суда его более полугода удерживали в СИЗО.

До суда его более полугода удерживали в СИЗО.

57-летнего брестского журналиста Олега Супрунюка приговорили к трем годам колонии по статье об участии в «экстремистском формировании» (статья 361-1 УК), пишет Белoруcская ассоциация журналистов со ссылкой на знакомых Супрунюка.

Суд над журналистом состоялся 8 августа, до заседания его более полугода удерживали в СИЗО.

Журналист был задержан в январе 2025 года, однако о его деле долгое время ничего не было известно. В июне прокуратура Брестской области опубликовала пресс-релиз, не назвав имени задержанного, однако из него было понятно, что речь идет о Супрунюке.

В сообщении лукашистов говорилось, что он не позднее октября 2023 года «вошел в состав Белорусской ассоциации журналистов» (которую белорусские власти считают «экстремистским формированием», и в качестве «участника» написал не менее 43 статей, которые были опубликованы в интернете (где именно — не уточняется).

Олег Супрунюк работал с изданиями «Брестский курьер», «Першы рэгіён» и др.

