FT: Германия гарантирует поддержку Киеву 25.08.2025, 13:46

1,052

Ларс Клингбайль (справа)

Фото: Kay Nietfeld/dpa

Берлин выполнит свои обязательства.

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил во время визита в Киев, что страна «выполнит свои обязательства» по обеспечению мира для Украины. Он подчеркнул, что «надежные гарантии безопасности необходимы для устойчивого мира», и подтвердил координацию с союзниками, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее отметил, что Германия готова сыграть ключевую роль в западных гарантиях безопасности после возможного мирного соглашения. Он не исключил, что страна присоединится к Франции и Великобритании в отправке войск в послевоенную Украину.

Однако в самой Германии идея размещения контингента вызывает споры. Скепсис проявляют не только социал-демократы (СПД), но и представители Христианско-демократического союза (ХДС). Лидер ХСС Маркус Зедер заявил, что без участия США «это не имеет смысла».

Президент США Дональд Трамп, инициатор мирного процесса, предложил ограничиться авиационной поддержкой, исключив отправку американских солдат. Москва отвергла идею западных гарантий, настаивая на праве вето по любым решениям о защите Киева.

Некоторые немецкие политики считают обсуждение преждевременным, так как встреча лидеров России и Украины пока под вопросом. Другие указывают на перегрузку бундесвера, который уже усиливает присутствие в Литве для защиты восточного фланга НАТО.

Представитель левого крыла СПД Ральф Штегнер заявил, что Германия должна «держаться в стороне», напомнив об исторических причинах: «Размещение немецких солдат в регионе крайне проблематично».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com