Украинские артиллеристы превратили в пепел три гаубицы и РСЗО оккупантов 25.08.2025, 13:55

Удар нанесен на Запорожье.

Украинские артиллеристы успешно отработали по позициям оккупантов, превратив в пепел РСЗО, три гаубицы и боеприпасы к ним на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола.

Так, воины артиллерийской бригады в ходе огневого поражения уничтожили вражеские позиции на Запорожском направлении. Во время операции поражено и ликвидировано:

РСЗО Type-75,

три гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б»,

три склада боеприпасов к ним.

Как отмечают в бригаде, каждая уничтоженная единица техники - это спасенные жизни украинских военных и гражданского населения. Артиллеристы продолжают наносить точные удары по позициям оккупантов.

Что известно о «Гиацинте-Б»

Гаубица 2А36 «Гиацинт-Б» - советская буксированная пушка калибра 152 мм, принятая на вооружение в 1976 году.

Она весит почти 10 тонн и способна вести огонь на расстояние до 28 км обычными и до 33-40 км активно-реактивными снарядами.

Обслуга пушки составляет около 8-10 военных, скорострельность достигает 5-6 выстрелов в минуту.

Система предназначена для поражения живой силы, техники и укреплений, имеет большую дальность и до сих пор используется на фронте, несмотря на свой возраст.

В современной войне РФ активно использует эту систему, хотя она считается устаревшей. В Украине «Гиацинт-Б» тоже есть на вооружении и эффективно применяется.

Многие военные эксперты отмечают, что несмотря на свой возраст, эта пушка до сих пор представляет опасность благодаря большой дальности огня. Именно поэтому ее уничтожение является важным достижением для ВСУ.

