Эксперт: Под ударом оказались 90% предприятий ВПК России

Эксперт: Под ударом оказались 90% предприятий ВПК России4
- 25.08.2025, 14:15
- 1,944
На что способна украинская ракета «Фламинго»?
Новая украинская дальнобойная ракета «Фламинго», способная поражать цели на расстоянии до 3000 километров, обещает оказать значительное влияние на ход боевых действий и открыть новые возможности для поражения стратегических объектов в глубоком тылу врага.
Как рассказал «Радио Свобода» авиационный эксперт Валерий Романенко, в зону поражения ракеты попадает подавляющее большинство предприятий российского ВПК.
«Основные предприятия российского ВПК расположены в Московской области, Поволжье и на Урале. Все эти районы под ударом. Например, на Урале есть город Воткинск, где россияне производят «Орешник» и все ракеты. До него - всего 1400 километров. По моим подсчетам, примерно 90% предприятий российского ВПК будут под обстрелом», - говорит Романенко.
В то же время о том, когда эти крылатые ракеты станут на вооружение ВСУ и будут применяться военными в реальных боевых действиях, пока неизвестно.