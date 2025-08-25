Эксперт: Под ударом оказались 90% предприятий ВПК России 4 25.08.2025, 14:15

1,944

Фото: Fire Point

На что способна украинская ракета «Фламинго»?

Новая украинская дальнобойная ракета «Фламинго», способная поражать цели на расстоянии до 3000 километров, обещает оказать значительное влияние на ход боевых действий и открыть новые возможности для поражения стратегических объектов в глубоком тылу врага.

Как рассказал «Радио Свобода» авиационный эксперт Валерий Романенко, в зону поражения ракеты попадает подавляющее большинство предприятий российского ВПК.

«Основные предприятия российского ВПК расположены в Московской области, Поволжье и на Урале. Все эти районы под ударом. Например, на Урале есть город Воткинск, где россияне производят «Орешник» и все ракеты. До него - всего 1400 километров. По моим подсчетам, примерно 90% предприятий российского ВПК будут под обстрелом», - говорит Романенко.

В то же время о том, когда эти крылатые ракеты станут на вооружение ВСУ и будут применяться военными в реальных боевых действиях, пока неизвестно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com