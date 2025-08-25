закрыть
25 августа 2025, понедельник, 15:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У «Приорбанка» сменился председатель правления

  • 25.08.2025, 14:16
  • 1,722
У «Приорбанка» сменился председатель правления

Такое решение принял наблюдательный совет финучреждения.

В «Приорбанке» появился новый председатель правления. Им стал Мохамед Альдосари. Такое решение принял наблюдательный совет этого финучреждения, пишет «Зеркало».

Как сообщается, Мохамед Альдосари больше 26 лет работает в банковском секторе, в том числе в качестве руководителя финансовых учреждений ОАЭ.

«С новым руководителем «Приорбанк» продолжит работать над предоставлением высококлассного сервиса и технологичных решений как для физических лиц, так и для бизнеса», — уточняет банк.

Напомним, ранее австрийский холдинг Raiffeisen Bank International AG (RBI) продал свои акции в «Приорбанке» и его дочерних компаниях инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов Soven 1 Holding Limited.

Позже в Raiffeisen Bank рассказали об убытках от продажи «Приорбанка» в Беларуси.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина
Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев