У «Приорбанка» сменился председатель правления
- 25.08.2025, 14:16
Такое решение принял наблюдательный совет финучреждения.
В «Приорбанке» появился новый председатель правления. Им стал Мохамед Альдосари. Такое решение принял наблюдательный совет этого финучреждения, пишет «Зеркало».
Как сообщается, Мохамед Альдосари больше 26 лет работает в банковском секторе, в том числе в качестве руководителя финансовых учреждений ОАЭ.
«С новым руководителем «Приорбанк» продолжит работать над предоставлением высококлассного сервиса и технологичных решений как для физических лиц, так и для бизнеса», — уточняет банк.
Напомним, ранее австрийский холдинг Raiffeisen Bank International AG (RBI) продал свои акции в «Приорбанке» и его дочерних компаниях инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов Soven 1 Holding Limited.
Позже в Raiffeisen Bank рассказали об убытках от продажи «Приорбанка» в Беларуси.