В Бресте произошло авария с участием «скорой» 25.08.2025, 14:33

Фельдшер попал в больницу.

Сегодня в 11:18 в Бресте случилось ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Машина в результате оказалась на боку, а фельдшера из нее увезли в больницу.

— 37-летний водитель автомобиля оперативного назначения ехал с включенными проблесковыми маячками синего цвета, — рассказали в ГАИ Брестской области. — На перекрестке улиц Московской и Пионерской он допустил столкновение с автомобилем GMC под управлением 24-летнего водителя.

В результате ДТП женщину-фельдшера доставили в больницу для оценки состояния здоровья.

— Важно помнить, что при приближении транспортного средства оперативного назначения с включенным маячком синего цвета водители независимо от направления их движения должны уступить дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд указанному транспортному средству оперативного назначения, а в случае его движения в организованной транспортной колонне — и другим транспортным средствам, движущимся в этой колонне, — напомнили в Госавтоинспекции.

