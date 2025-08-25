Продавцы на рынках бойкотируют оплату картами 25.08.2025, 14:47

1,978

Торговцы категорически отказываются от терминалов.

На рынках и в уличных торговых точках безналичный расчет по-прежнему скорее исключение, чем правило. Продавцы, которые отказываются от терминалов, рассказали агентству «Минск-Новости», что им мешает перейти на безнал.

Как сообщили торговцы, использование платежных терминалов связано с техническими трудностями. Некоторые говорят, что оборудование работает нестабильно, часто возникают сбои связи, или терминал зависает, особенно в час пик. В результате теряется время, а иногда и сам покупатель.

— Бывает, человек платит, а потом ошибка связи — и все. Он уходит, думает, что все прошло, — поделился продавец овощей. — А я потом неделю жду, пока снова придет, чтобы объяснить, что платеж не прошел.

Кроме того, многие торговцы продолжают работать как физические лица, а значит, не имеют права принимать безналичный расчет, ведь для этого требуется регистрация в качестве индивидуального предпринимателя. По их словам, переход в официальный статус требует дополнительных затрат и отчетности, на которые не все готовы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com