Продавцы на рынках бойкотируют оплату картами
- 25.08.2025, 14:47
- 1,978
Торговцы категорически отказываются от терминалов.
На рынках и в уличных торговых точках безналичный расчет по-прежнему скорее исключение, чем правило. Продавцы, которые отказываются от терминалов, рассказали агентству «Минск-Новости», что им мешает перейти на безнал.
Как сообщили торговцы, использование платежных терминалов связано с техническими трудностями. Некоторые говорят, что оборудование работает нестабильно, часто возникают сбои связи, или терминал зависает, особенно в час пик. В результате теряется время, а иногда и сам покупатель.
— Бывает, человек платит, а потом ошибка связи — и все. Он уходит, думает, что все прошло, — поделился продавец овощей. — А я потом неделю жду, пока снова придет, чтобы объяснить, что платеж не прошел.
Кроме того, многие торговцы продолжают работать как физические лица, а значит, не имеют права принимать безналичный расчет, ведь для этого требуется регистрация в качестве индивидуального предпринимателя. По их словам, переход в официальный статус требует дополнительных затрат и отчетности, на которые не все готовы.