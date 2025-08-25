закрыть
25 августа 2025, понедельник, 15:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Продавцы на рынках бойкотируют оплату картами

  • 25.08.2025, 14:47
  • 1,978
Продавцы на рынках бойкотируют оплату картами

Торговцы категорически отказываются от терминалов.

На рынках и в уличных торговых точках безналичный расчет по-прежнему скорее исключение, чем правило. Продавцы, которые отказываются от терминалов, рассказали агентству «Минск-Новости», что им мешает перейти на безнал.

Как сообщили торговцы, использование платежных терминалов связано с техническими трудностями. Некоторые говорят, что оборудование работает нестабильно, часто возникают сбои связи, или терминал зависает, особенно в час пик. В результате теряется время, а иногда и сам покупатель.

— Бывает, человек платит, а потом ошибка связи — и все. Он уходит, думает, что все прошло, — поделился продавец овощей. — А я потом неделю жду, пока снова придет, чтобы объяснить, что платеж не прошел.

Кроме того, многие торговцы продолжают работать как физические лица, а значит, не имеют права принимать безналичный расчет, ведь для этого требуется регистрация в качестве индивидуального предпринимателя. По их словам, переход в официальный статус требует дополнительных затрат и отчетности, на которые не все готовы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина
Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев