В Беларусь начнут поступать теплые воздушные массы с Балканского полуострова 25.08.2025, 15:14

Это скажется на погоде.

26 августа погодные условия будет формировать холодная неустойчивая воздушная масса. Облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+11°С, максимальная днем +15..+20°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

27 августа ночью во многих районах, днем по востоку страны погодные условия продолжат определять холодные неустойчивые воздушные массы; в дневные часы западные и центральные районы республики окажутся под влиянием области повышенного атмосферного давления.

Облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем местами по востоку страны ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+11°С, максимальная днем +16..+23°С.

28 августа сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, в дневные часы в юго-западные районы страны начнут поступать теплые воздушные массы с Балканского полуострова. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южной четверти умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, местами до +12°С, максимальная днем составит от +18°С по северу до +28°С по юго-западу страны.

