Зеленский: Подготовка к встрече с Путиным продолжается
- 25.08.2025, 15:17
Президент Украины поделился деталями.
Сейчас идет подготовка к возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным, о которой было объявлено в Вашингтоне. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал сегодня на совместной с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стьоре пресс-конференции в Киеве.
«У нас был ряд встреч, и сегодня будет встреча с Келлогом (спецпредставителем Дональда Трампа Китом Келлогом) в продолжение этой тематики, для подготовки относительно возможности будущих встреч с российской стороной. В конце недели будет встреча украинской команды и американской», - отметил Зеленский.
По его словам, в течение недели будет проведен ряд встреч между союзниками Украины. Сегодня продолжаются разговоры украинского военного руководства с партнерами относительно гарантий безопасности для нашей страны.
«У нас будет базовый план по гарантиям безопасности. Базовый. Я думаю, что для деталей еще нужно будет время. И после этого хотим понять от американской стороны готовы ли русские на конфигурацию, которая была предложена Америкой, поддержана Украиной в присутствии европейских лидеров - двусторонняя, а затем трехсторонняя встреча», - сказал Зеленский.