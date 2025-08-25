закрыть
25 августа 2025, понедельник
Почему эволюция работает против межзвездных перелетов?

  • 25.08.2025, 15:19
Почему эволюция работает против межзвездных перелетов?

Ученые ответили на вопрос.

Человечество слабо в долгосрочном планировании, и, по всей вероятности, у потенциальных внеземных цивилизаций ситуация будет схожей, утверждает эволюционный антрополог Кэтлин Брайсон из Университета Де Монтфорт в Великобритании, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

По ее словам, любые попытки преодолеть межзвездные расстояния — будь то новые поколения космических кораблей, криогенная заморозка или самовоспроизводящиеся зонды — требуют не только технологий, но и согласованного цивилизационного усилия на десятки и сотни лет.

Брайсон отмечает, что эволюция на разных планетах, как и на Земле, скорее всего приведет к схожему социальному поведению. Конвергентная эволюция формирует общие черты среди разных видов — например, глаза, крылья или плавники. То же касается и поведения: гормоны, отвечающие за сотрудничество, одновременно вызывают ксенофобию и недоверие к чужакам.

Таким образом, даже если инопланетяне достигнут уровня космических путешествий, они, вероятно, будут подвержены тем же ограничениям, что и человечество. Им будет сложно работать над долгосрочными проектами, как это было при строительстве европейских соборов, занявших столетия.

По мнению Брайсон, короткие горизонты планирования и социальные ограничения делают межзвездные исследования крайне редкими и хрупкими. «Даже для высокоразвитых социальных существ настоящие межзвездные перелеты будут редкостью и происходить спорадически», — заключает ученый.

Иными словами, преодоление гигантских космических дистанций зависит не только от технологий вроде варп-двигателей, но и от способности цивилизации к многовековому планированию — способности, которая, по всей видимости, эволюцией дается крайне неохотно.

