Норвегия выделит Украине $8,45 миллиарда
- 25.08.2025, 15:22
Средства поступят в рамках программы Нансен.
Норвегия продолжит помогать Украине, в 2025-2026 годах будет выделено 8,45 миллиардов долларов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Йонас Гар Стере во время совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции сегодня в Киеве.
«Сегодня, господин президент, я объявил, что высокая поддержка Норвегии для Украины будет продолжаться в 2025-2026 годах. И это предусматривает 8,45 миллиардов долларов США. Эта сумма будет предложена к выделению парламентом, который будет выделять средства в рамках программы Нансен. Надеюсь, мы сможем удержать этот уровень поддержки», - сказал он.
Также премьер отметил, что наиболее эффективная гарантия безопасности для Украины - это усиление обороноспособности ее во всех измерениях.
«Мы поспособствуем поставке двух систем Patriot, которые мы софинансируем... Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы помочь вам защищаться», - подчеркнул Гар Стере.
Кроме того, он добавил, что Норвегия сфинансирует поставки и накопление газа для Украины.
«Мы делаем это с европейскими партнерами. И мы учтем ваши месседжи», - заверил премьер Норвегии.