Норвегия выделит Украине $8,45 миллиарда 25.08.2025, 15:22

Средства поступят в рамках программы Нансен.

Норвегия продолжит помогать Украине, в 2025-2026 годах будет выделено 8,45 миллиардов долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Йонас Гар Стере во время совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции сегодня в Киеве.

«Сегодня, господин президент, я объявил, что высокая поддержка Норвегии для Украины будет продолжаться в 2025-2026 годах. И это предусматривает 8,45 миллиардов долларов США. Эта сумма будет предложена к выделению парламентом, который будет выделять средства в рамках программы Нансен. Надеюсь, мы сможем удержать этот уровень поддержки», - сказал он.

Также премьер отметил, что наиболее эффективная гарантия безопасности для Украины - это усиление обороноспособности ее во всех измерениях.

«Мы поспособствуем поставке двух систем Patriot, которые мы софинансируем... Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы помочь вам защищаться», - подчеркнул Гар Стере.

Кроме того, он добавил, что Норвегия сфинансирует поставки и накопление газа для Украины.

«Мы делаем это с европейскими партнерами. И мы учтем ваши месседжи», - заверил премьер Норвегии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com