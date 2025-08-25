В истории с банкротством известного производителя алкоголя - новый поворот 2 25.08.2025, 15:30

В деле всплыли любопытные подробности.

В истории с банкротством предприятия «Брестское пиво» — новый поворот. Российский кредитор устроил «разборки»: он считает, что управляющий по делу о несостоятельности завода не выполнял свои обязательства, и подал сразу две жалобы в Экономический суд Брестской области.

При разбирательствах выяснилось, что не было проверено, есть ли признаки преднамеренного банкротства или сокрытия активов завода. Информация об этом размещена на сайте Единого госрегистра сведений о банкротстве, пишет «Зеркало».

Короткая предыстория

Дело о банкротстве «Брестского пива» начали рассматривать в марте этого года. Тогда выяснилось, что предприятие задолжало в госбюджет 6,5 млн рублей. Всего же долги превышают 21 млн рублей. В итоге Экономический суд Брестской области запустил приказное производство в отношении «Брестского пива». Речь об упрощенной процедуре, которая позволяет с минимальными затратами времени и денег взыскать бесспорную дебиторскую задолженность.

Напомним, еще в 2023 году «Брестское пиво» запустило новое производство по розливу безалкогольных и энергетических напитков. В начале 2024-го местные власти отмечали, что это «предприятие по-прежнему убыточно, неоднократные заверения о радужных перспективах не реализуются». Весной прошлого года в этой компании надеялись найти инвесторов.

Как развивается дело с банкротством

Среди кредиторов завода «Брестское пиво» значится российская компания «Гифт», которой он должен почти 3,2 млн рублей. В июне эта фирма обратилась с жалобой на бездействие управляющего по делу о несостоятельности — компанию «БугЮрСервис». Эту фирму суд назначил для поиска и учета имущества завода, проверки его долгов, управления активами и общения с кредиторами.

В компании «Гифт» считают, что управляющая фирма не провела инвентаризацию и оценку имущества предприятия, хотя у должника, как утверждается, есть значительные активы. Речь о зданиях, современном производственном оборудовании, товарных знаках и технике. Также среди претензий значится, что «БугЮрСервис» не заставил директора предприятия передать бухгалтерские документы, не проверил, есть ли признаки преднамеренного банкротства или сокрытия активов. Кроме того, в жалобе указано, что имущество пивзавода было сдано в аренду компании «Медовые напитки», но эти сведения не были должным образом отражены в документах.

Жалобу рассмотрели на заседании комитета кредиторов и отказали в ее удовлетворении. Однако решение, принятое по итогам этой встречи, фирму не устроило, и она пошла в Экономический суд Брестской области. Параллельно российская фирма подала еще одну жалобу. После этого разборки продолжились в августе. Тогда же суд рассмотрел дело по одной из жалоб. Он признал незаконным бездействие «БугЮрСервис», а решение комитета кредиторов не предоставлять документы российскому инвестору — недействительным. К слову, в этот комитет входили в том числе представители налоговой и «Приорбанка».

По второму иску компании «Гифт» заседание назначили на 1 сентября.

