25 августа 2025, понедельник, 16:54
NYT: Трамп делает ставку на личную дипломатию с Путиным

3
  • 25.08.2025, 15:48
  • 1,320
NYT: Трамп делает ставку на личную дипломатию с Путиным

Это не дает стратегического прогресса.

Президент США Дональд Трамп продолжает полагаться на личные переговоры с Путиным, утверждая, что решение конфликта в Украине возможно только через прямой диалог глав государств, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Через девять дней после встречи на базе США в Анкоридже реального прогресса не наблюдается. Совместная встреча Путина и президента Украины Владимира Зеленского так и не была назначена, а российские официальные лица, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова, отмечают, что повестка дня пока не подготовлена.

Несогласованность позиции Трампа проявляется и в заявлениях о миротворческих силах: сначала он говорил, что Путин согласен допустить их на территорию Украины, затем Москва предложила участвовать в гарантиях безопасности, фактически контролируя ситуацию. Эксперты отмечают стратегическую неопределенность американской позиции. Трамп одновременно позиционирует себя как посредника и как союзника Украины.

Трамп также оставляет себе «выход», подчеркивая, что если переговоры провалятся, США могут просто отойти и позволить сторонам самим разрешать конфликт. Это вызывает сомнения у украинской стороны, учитывая опыт с Будапештским меморандумом 1994 года, когда гарантия безопасности оказалась формальной.

Его администрация заявляет о готовности обеспечить «гарантии безопасности» для Украины, не вводя американские войска, ограничиваясь разведкой и авиационной поддержкой.

Аналитики указывают, что Трамп недооценивает природу конфликта. Для России это вопрос не только территории, но и идентичности Украины и ее ориентации на Запад. В то время как Трамп видит конфликт как территориальный, реальность требует более глубокого стратегического подхода.

Сейчас переговорный процесс выглядит как смесь шоу для СМИ, личной дипломатии и непоследовательных заявлений, что создает замешательство среди союзников и Украины.

3

