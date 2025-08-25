Здание памятника архитектуры в Слуцке выставили на аукцион за одну базовую

Здание памятника архитектуры в Слуцке выставили на аукцион за одну базовую2
- 25.08.2025, 15:52
- 1,204
Фотофакт.
В начале прошлого века в этом здании было коммерческое училище, а с 60-х годов до 2014-го — консервный завод.
Здание, имеющее статус историко-культурной ценности, уже безуспешно пытались продать ранее. Еще недавно стартовая цена составляла 573 тысяч, а до этого — почти 3 миллиона BYN.
9 сентября состоится аукцион по продаже здания. Начальная цена — 42 рубля. Первый шаг торгов — 5%.
Примечательно, что это здание — одно из немногих сохранившихся слуцких архитектурных памятников.
В начале прошлого века здесь было коммерческое училище, в котором учились дети слуцких мещан, чиновников и дворян.