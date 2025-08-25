Здание памятника архитектуры в Слуцке выставили на аукцион за одну базовую 2 25.08.2025, 15:52

1,204

Фотофакт.

В начале прошлого века в этом здании было коммерческое училище, а с 60-х годов до 2014-го — консервный завод.

Здание, имеющее статус историко-культурной ценности, уже безуспешно пытались продать ранее. Еще недавно стартовая цена составляла 573 тысяч, а до этого — почти 3 миллиона BYN.

9 сентября состоится аукцион по продаже здания. Начальная цена — 42 рубля. Первый шаг торгов — 5%.

Примечательно, что это здание — одно из немногих сохранившихся слуцких архитектурных памятников.

В начале прошлого века здесь было коммерческое училище, в котором учились дети слуцких мещан, чиновников и дворян.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com