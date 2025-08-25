Глава МИД Германии: Если Путин думает, что может тянуть время, он ошибся 25.08.2025, 16:25

Иоганн Вадефул

ЕС готовит 19-й пакет санкций против Кремля.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефул призвал диктатора РФПутина провести быстрые двусторонние переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и предупредил о возможных дальнейших санкциях, сообщает Tagesschau.

- Если президент Путин думает, что может тянуть время, он ошибся, - заявил Вадефул на встрече со своим хорватским коллегой Горданом Грличем Радманом в Загребе.

По словам министра, давление на Россию необходимо продолжать.

Европейский Союз уже готовит 19-й пакет санкций против Кремля для усиления международного давления.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com