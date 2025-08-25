Глава МИД Германии: Если Путин думает, что может тянуть время, он ошибся
ЕС готовит 19-й пакет санкций против Кремля.
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефул призвал диктатора РФПутина провести быстрые двусторонние переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и предупредил о возможных дальнейших санкциях, сообщает Tagesschau.
- Если президент Путин думает, что может тянуть время, он ошибся, - заявил Вадефул на встрече со своим хорватским коллегой Горданом Грличем Радманом в Загребе.
По словам министра, давление на Россию необходимо продолжать.
Европейский Союз уже готовит 19-й пакет санкций против Кремля для усиления международного давления.