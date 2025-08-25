закрыть
25 августа 2025, понедельник, 16:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Глава МИД Германии: Если Путин думает, что может тянуть время, он ошибся

  • 25.08.2025, 16:25
Глава МИД Германии: Если Путин думает, что может тянуть время, он ошибся
Иоганн Вадефул

ЕС готовит 19-й пакет санкций против Кремля.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефул призвал диктатора РФПутина провести быстрые двусторонние переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и предупредил о возможных дальнейших санкциях, сообщает Tagesschau.

- Если президент Путин думает, что может тянуть время, он ошибся, - заявил Вадефул на встрече со своим хорватским коллегой Горданом Грличем Радманом в Загребе.

По словам министра, давление на Россию необходимо продолжать.

Европейский Союз уже готовит 19-й пакет санкций против Кремля для усиления международного давления.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина
Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев