Египет поднял реликвии 2000-летнего затонувшего города из глубокого моря 25.08.2025, 16:33

Под водой обнаружены уникальные находки, относящиеся к Римской империи.

Египет представил уникальные находки с затонувшего археологического комплекса в заливе Абукир у Александрии. Под водой были обнаружены статуи, архитектурные элементы и причал, относящиеся к Римской империи, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

По данным археологов, среди находок — известняковые здания, использовавшиеся как храмы, жилые дома и мастерские. Также найдены резервуары и каменные пруды для хранения воды и разведения рыбы. Эти элементы раскрывают детали жизни прибрежного города до того, как землетрясения и повышение уровня моря скрыли его под водой вместе с портом Гераклион.

Среди самых ценных реликвий — статуи царственных фигур и сфинксов, включая частично сохранившегося сфинкса с картушем Рамсеса II. Также подняты фрагменты гранитных и мраморных скульптур, каменные якоря и элементы портовой инфраструктуры рядом с 125-метровым причалом, использовавшимся до византийской эпохи.

Работы проводились по строгим нормам Конвенции ЮНЕСКО 2001 года о защите подводного культурного наследия. Министр туризма и древностей Египта подчеркнул: «Мы поднимаем только строго отобранные объекты. Остальное останется частью нашего подводного наследия».

Часть артефактов отправлена на реставрацию для выставки «Тайны затонувшего города» в Национальном музее Александрии. Власти обсуждают создание постоянной экспозиции или подводного музея.

Залив Абукир хранит не только руины Канопа, но и остатки Гераклиона, Менуфиса, древнего рукава Нила, а также современное газовое месторождение — свидетельство тысячелетней истории региона.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com