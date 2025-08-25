В первом российском регионе полностью остановили продажу бензина для населения 25.08.2025, 16:41

Власти заявили, что весь запас необходим для спецтранспорта.

Для жителей Курильского района, который занимает большую часть Курильских островов и входит в Сахалинскую область России, приостановлена продажа бензина Аи-92.

Об этом сообщил глава Курильского муниципального округа Константин Истомин. Внимание на сообщение обратило издание The Moscow Times.

«Сейчас продажа бензина АИ-92 для населения временно приостановлена — весь запас необходим для спецтранспорта. Сегодня после обеда будет разгружена новая партия бензина. О начале продажи топлива сообщу дополнительно», — написал Истомин в своем телеграм-канале 25 августа.

Как пишет The Moscow Times, с 20 августа на Курилах действовали ограничения на продажу топлива — не более 10 литров бензина в одни руки. С 17 августа нехватка бензина с многочасовыми очередями на АЗС возникла в соседнем Приморье. Тогда же к советской практике продажи топлива по талонам вернулись заправки Забайкалья и оккупированного Крыма.

Чтобы решить проблему, скорее всего, властям РФ, как и в 2024 году, придется завозить бензин из Беларуси, говорили ранее источники Reuters в нефтяных компаниях.

Напомним, из-за ударов дронов ВСУ в России уже приостановили работу три НПЗ. В ночь на 2 августа из-за атаки дронов остановил работу нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» в Новокуйбышевске и примерно вдвое сократил мощности Рязанский НПЗ. 11 августа Саратовский нефтеперерабатывающий завод после атаки беспилотников прекратил прием нефти.

