закрыть
25 августа 2025, понедельник, 16:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина осудила Вуди Аллена за участие в московском кинофестивале

  • 25.08.2025, 16:49
Украина осудила Вуди Аллена за участие в московском кинофестивале

«Культура не должна быть инструментом пропаганды».

Министерство иностранных дел Украины раскритиковало американского режиссера Вуди Аллена за онлайн-выступление на Московской международной неделе кино, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

«Это позор и оскорбление памяти украинских актеров и кинематографистов, погибших или раненых от рук российских военных преступников», — заявили в МИД Украины.

Ведомство подчеркнуло, что участие в мероприятии, объединяющем сторонников Путина, означает «игнорирование зверств, которые Россия совершает в Украине каждый день уже 11 лет, культура не должна быть инструментом пропаганды и оправдания преступлений».

Аллен, обладатель четырех премий «Оскар», во время беседы с российскими режиссерами, включая Федора Бондарчука, высказался о перспективах кино, искусственном интеллекте и своем визите в СССР, который назвал «мрачным опытом». При этом он похвалил российское кино и не исключил возможность съемок фильма в России, если поступят предложения.

«Если будут подобные предложения, я подумаю, каким мог бы быть сценарий — о том, как хорошо себя чувствуешь в Москве и Санкт-Петербурге», — цитируют его российские СМИ.

Большинство участников фестиваля ранее публично поддерживали войну против Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина
Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев