Украина осудила Вуди Аллена за участие в московском кинофестивале
- 25.08.2025, 16:49
«Культура не должна быть инструментом пропаганды».
Министерство иностранных дел Украины раскритиковало американского режиссера Вуди Аллена за онлайн-выступление на Московской международной неделе кино, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).
«Это позор и оскорбление памяти украинских актеров и кинематографистов, погибших или раненых от рук российских военных преступников», — заявили в МИД Украины.
Ведомство подчеркнуло, что участие в мероприятии, объединяющем сторонников Путина, означает «игнорирование зверств, которые Россия совершает в Украине каждый день уже 11 лет, культура не должна быть инструментом пропаганды и оправдания преступлений».
Аллен, обладатель четырех премий «Оскар», во время беседы с российскими режиссерами, включая Федора Бондарчука, высказался о перспективах кино, искусственном интеллекте и своем визите в СССР, который назвал «мрачным опытом». При этом он похвалил российское кино и не исключил возможность съемок фильма в России, если поступят предложения.
«Если будут подобные предложения, я подумаю, каким мог бы быть сценарий — о том, как хорошо себя чувствуешь в Москве и Санкт-Петербурге», — цитируют его российские СМИ.
Большинство участников фестиваля ранее публично поддерживали войну против Украины.