закрыть
25 августа 2025, понедельник, 18:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Передача «эстафетной палочки» Европе

  • 25.08.2025, 17:15
Передача «эстафетной палочки» Европе

США остаются ключевым гарантом безопасности континента.

В ближайшие десять лет Соединенные Штаты должны существенно сократить свое военное присутствие в Европе, заявляют сторонники реалистичного подхода к внешней политике. Сегодня США остаются ключевым гарантом безопасности континента, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

После окончания холодной войны НАТО расширилось вдвое, а американский контингент в Европе по-прежнему насчитывает около 100 тысяч военнослужащих. Даже в мирные годы этот показатель редко опускался ниже 50 тысяч. При этом Европа продолжает зависеть от США в сфере разведки, дозаправки в воздухе и логистики. Примером служит операция в Ливии в 2011 году, когда европейские силы не смогли обойтись без американских боеприпасов, разведданных и координации.

Эксперты считают, что европейские страны должны восполнить эти пробелы и взять на себя ответственность за собственную безопасность, прежде всего в сдерживании России. США, в свою очередь, могут остаться «гарантом последней инстанции», обеспечивая вооружения и разведподдержку вместо прямого участия в боевых действиях.

Вашингтону предстоит задать четкие сроки, чтобы стимулировать европейские правительства к действию. Аналитики называют 10 лет «реалистичным сроком».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина
Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев