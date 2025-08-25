Передача «эстафетной палочки» Европе 25.08.2025, 17:15

США остаются ключевым гарантом безопасности континента.

В ближайшие десять лет Соединенные Штаты должны существенно сократить свое военное присутствие в Европе, заявляют сторонники реалистичного подхода к внешней политике. Сегодня США остаются ключевым гарантом безопасности континента, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

После окончания холодной войны НАТО расширилось вдвое, а американский контингент в Европе по-прежнему насчитывает около 100 тысяч военнослужащих. Даже в мирные годы этот показатель редко опускался ниже 50 тысяч. При этом Европа продолжает зависеть от США в сфере разведки, дозаправки в воздухе и логистики. Примером служит операция в Ливии в 2011 году, когда европейские силы не смогли обойтись без американских боеприпасов, разведданных и координации.

Эксперты считают, что европейские страны должны восполнить эти пробелы и взять на себя ответственность за собственную безопасность, прежде всего в сдерживании России. США, в свою очередь, могут остаться «гарантом последней инстанции», обеспечивая вооружения и разведподдержку вместо прямого участия в боевых действиях.

Вашингтону предстоит задать четкие сроки, чтобы стимулировать европейские правительства к действию. Аналитики называют 10 лет «реалистичным сроком».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com