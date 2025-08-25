Мобильные операторы вводят новые тарифные планы 1 25.08.2025, 17:18

Какие условия и стоимость.

Мобильные операторы анонсировали очередные изменения. Среди прочего появились новые тарифные планы, пишет «Зеркало».

Компания МТС запустила 5 новых тарифных планов. К примеру, «Безлимитище PRO», в который входят безлимитный интернет для мобильного устройства и звонки во все сети. Абонплата — 41,9 рубля в месяц (для новых клиентов — 19,9 рубля первые три месяца).

«Среди других новинок — тарифы «Супер Safe 10», «Супер Safe 30» и «Супер Safe 55». Они включают нужный объем голосового и интернет-трафика в зависимости от потребностей пользователя, — сообщает МТС. — Кроме этого, все новые абоненты смогут 3 месяца совершенно бесплатно читать книги, слушать музыку, смотреть фильмы, сериалы и ТВ, получать приоритетное обслуживание в контакт-центре и скидки на услуги оператора с «Подпиской МТС Премиум+».

Стандартная абонплата по этим тарифам — 21,9 рубля, 31,9 рубля и 42,9 рубля соответственно. А акционная — 15,9 рубля, 22,9 рубля и 30,9 рубля соответственно.

Для детей и подростков запустили тариф «Супер Соник» с безлимитными звонками на 2 любимых номера и минутами внутри сети, 5 Гб интернета на максимальной скорости и безлимитным доступом до 256 Кбит/с. Абонплата — 16,9 рубля в месяц. «Также действует блокировка заказа интернет- и контент-подписок, чтобы родители могли быть спокойны за безопасность ребенка», — сообщает компания.

Оператор А1 с 15 августа запустил предложения для молодежи. Так, абонплата по тарифному плану «Драйв Анлим» — 20,9 рубля, а с четвертого месяца — 24 рубля. Такие расценки для тех, кому меньше 24 лет. Абонплата по тарифу «Детский» — 10,9 рубля в первые три месяца, а потом — 15 рублей.

