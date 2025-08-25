Почему альянс Россия–Индия–Китай не продлится долго 1 25.08.2025, 17:53

Эти три страны не могут доверять друг другу.

Попытка возродить формат Россия–Индия–Китай, задуманного в 1990-х как противовес США, вновь набирает обороты на фоне торговой войны президента США Дональда Трампа. Но глубокое недоверие между участниками делает этот союз временным и хрупким, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Эта динамика проявится на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, где Москва настаивает на проведении трехсторонней встречи. Если бы «тройка» обрела новое дыхание, это стало бы сигналом о формировании блока против давления США. Однако трения между Индией и Китаем, а также экономические различия сводят шансы на долгосрочное партнерство к минимуму.

Особенно уязвима Индия, которая до недавнего времени считалась ключевым партнером США. Трамп удвоил тарифы на ее экспорт до 50%, что стало наказанием за закупки российской нефти. Китай, главный объект торговой войны, временно получил передышку, но остается в стратегическом противостоянии с Вашингтоном. Россия, под санкциями и в тисках конфликта в Украине, ищет союзников для смягчения изоляции.

Главный камень преткновения — пограничный спор между Индией и Китаем протяженностью 3 488 км. Конфликт, начавшийся войной 1962 года, обострился в 2020-м в долине Галван. Несмотря на недавние попытки урегулировать вопрос демаркации, доверие остается низким. Пекин также поддерживает тесные военные связи с Пакистаном, что усиливает опасения Нью-Дели.

Экономическая реальность также против альянса. Индия зависит от американских технологий и инвестиций. США — крупнейший рынок индийских товаров ($77,5 млрд в 2024 году), тогда как закупки Китая и России несопоставимо меньше.

